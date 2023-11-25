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以巴停火換俘：哈瑪斯返還24名人質、以釋放39名巴國婦孺

根據以巴雙方的4天休戰協議，哈瑪斯將釋放50名婦孺人質，換取以色列釋放150名巴勒斯坦婦孺。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/25 12:40
哈瑪斯與以色列停火４日，並交換人質。（圖／路透社 ）

哈瑪斯與以色列停火４日，並交換人質。（圖／路透社 ）

以巴衝突自１０月７日後首度停火，哈瑪斯釋放24名人質，包括以色列婦孺及泰國農場勞工。以色列則釋放39名關押在以國監獄的巴勒斯坦婦孺。

路透社報導，以色列官員表示，以方已經收到哈瑪斯（Hamas）將釋放的人質名單，此前已有24名人質在休戰首日（24日）獲釋。紅十字國際委員會（ICRC）表示，獲釋的人質在他們8名工作人員的陪同下，乘著4輛車離加薩走廊（Gaza Strip），並在拉法邊界口岸（Rafah Border Crossing）移交埃及當局。隨後便被送往以國接受醫療檢查，並與家人團聚。

作為停戰協議調停國的卡達表示，13名以國人質以獲釋，其中部分人具雙重國籍，另有受雇於以國南部農場的10名泰國工人以及1名菲律賓工人。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）證實，4名獲釋的人質具有德國國籍。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）則指出獲釋的泰國勞工有12名，比卡達提供的人數多2人。據悉泰國勞工的獲釋無關休戰談判，而是依循另一條埃及和卡達從中調解的管道。

報導指出，獲釋的13名以國人質包括由4名家庭成員所陪同的4名兒童，以及5名老年婦女。他們隨後被送往以國接受醫療檢查，並與家人團聚。醫療機構表示，幾人身體狀況似乎都良好，目前正在接受更多的評估。

以國監獄則是釋放了39名巴勒斯坦婦孺，包括24名巴勒斯坦婦女和15名青少年。目擊者稱在囚犯獲釋前，以國警方曾突襲其中一些人的家屬位於耶路撒冷的住處，且至少有3起，警方拒絕置評。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，確實有機會延長休火，這是向迦薩運提供人道救援的重要機會。他在記者會上表示，以國消滅哈瑪斯的目標是正當的，但任務艱鉅，並拒絕就以巴衝突將持續多久做出猜測。

人質的家屬則是喜憂參半，雪莉托夫（Shelly Shem Tov）今年 21 歲的兒子仍被留在加薩，在接受以國第 12 頻道訪問時她指出，為今天可以團聚的家庭感到高興，但兒子不在獲釋之列讓她又忌妒又傷心。

根據以巴雙方的4天休戰協議，哈瑪斯將釋放50名婦孺人質，換取以色列釋放150名巴勒斯坦婦孺，目前以國監獄仍關押數千人。以國則表示，若哈瑪斯每多釋放10名人質，就多休戰1天。
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更新時間 : 2023-11-25 13:53 GMT+08:00

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