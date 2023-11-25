極右利用街頭犯罪案攻擊移民 愛爾蘭爆數十年來最嚴重暴動

由於社群媒體的推波助瀾，愛爾蘭首都都柏林一起街上用刀攻擊兒童的事件被用作極右派對外來移民的攻擊素材，並導致了愛爾蘭數十年來最嚴重的街頭暴動，多名警察受傷，另有多達34人被捕，警方仍在調閱監視器尋找更多嫌犯。

相較於歐陸地區，愛爾蘭的治安相對穩定，不過周四（23日）下午都柏林市中心帕內爾廣場附近的學校Gaelscoil Choláiste Mhuire發生一起嫌犯持刀攻擊學童的事件，造成一名5歲孩童及30多歲的老師受重傷，警方逮捕了一名嫌犯，目前尚不清楚其犯案動機。

然而，本來一起不幸的隨機殺傷事件卻在社群媒體上逐漸發酵為陰謀論，愛爾蘭日漸增長的極右派風潮將其作為反對外來人口的素材，串聯前往犯罪現場抗議，隨著參加人數不斷增加，示威最後失控演變為暴動，抗議者開始對街頭的汽車和店家縱火並洗劫多間店家。

由於局勢迅速失控，愛爾蘭政府被迫出動史上最多的鎮暴警察控制秩序，屬於英國的北愛爾蘭地區警察（PSNI）也在愛爾蘭警察的請求下，派出鎮暴水車跨過邊界進行協助。

諷刺的是，據BBC報導指出，攻擊孩童的嫌犯是一名土生土長的愛爾蘭人，而第一時間出手阻止嫌犯的路人，卻是一名在當地速食店送外送的巴西移民，他在接受訪問時表示，當時並沒有多想，直覺讓他決定停下車並用安全帽攻擊持刀者，最後成功避免了更多傷亡。

事實上，愛爾蘭這幾年跟其他歐洲國家一樣，都有極右派民粹主義勢力逐漸抬頭的趨勢，而外界也一直擔心這樣的暴動會發生，只是沒想到來得這麼快。