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徐佑昇心寒退民眾黨 痛揭討打姊、黃珊珊、吳欣盈黑料

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/25 11:22
前民眾黨基隆市第四選區議員候選人徐佑昇２３日晚間宣布退黨（圖／徐佑昇臉書）

前民眾黨基隆市第四選區議員候選人徐佑昇２３日晚間宣布退黨（圖／徐佑昇臉書）

就在民眾黨、國民黨各自吹響2024選戰號角之際，前民眾黨基隆市第四選區議員候選人徐佑昇23日晚間宣布心寒退黨，並在臉書大爆黑料，其中包括「討打姊」事件爆發前已入黨列冊、黃珊珊列不分區第一名「球員兼裁判」、黃國昌入不分區不合黨內規則、副總統參選人吳欣盈特權遞補立委又無預警參選。

徐佑昇23日晚間在臉書以「再會了，我曾經深愛的民眾黨，我曾經以為的新政治」為題，拋出退黨聲明。開頭指出，所謂「理性、科學、務實」的民眾黨價值與選舉主軸，「已經非常遙遠」，「越參與民眾黨，你就會越了解柯文哲。越了解柯文哲，你就會越失望。」

徐佑昇表示，民眾黨一開始是因為柯文哲以兩黨惡鬥，才得以發展成「第三勢力」的政黨，去年儘管有很青年投入選舉，然而因沒有資源所以絕大多數都敗選。他認為，敗選並不可怕，「但可怕的是，選完就把我們忘記、踢到一邊去的民眾黨」、「直接跑去跟我們當初的對手或地方派系結盟的民眾黨。」

徐佑昇直指，基隆「討打姊」在事件沒爆發時，早就已被拉攏入黨，組織部早已造名列冊。後來事件爆發後，柯才趕緊說出了「本來有邀請，但沒正式入黨」的謊言，而如今大家都以信以為真，基隆的選哲之友會總顧問更是找前親民黨籍的議員擔任。

徐佑昇進一步揭露，基隆找的都曾是親民黨背景的政治人物幫忙，而有親民黨背景又具備選戰重要職務的就是黃珊珊。他痛批，黃珊珊本身就是民眾黨掌管提名與選戰的選決會成員，還是競選總幹事，卻把自己放在的最安全的不分區第一名，質疑「球員兼裁判」。

他還透露有為黨奉獻的前輩曾當面向黃珊珊表態，認為她應當選區域立委，黃珊珊當時僅回，這樣她沒辦法輔選柯，然而實際卻是「因為有不分區第一名，當然不必累個半死去選區域。」

提及黃國昌入黨列不分區第二名，徐佑昇指出，民眾黨不分區提名明明就有海選提名推薦規則，並到今年8/31報名截止，也無黨主席可以全權在期限後另提人選的規定，質疑所謂遵守「制度」、「SOP」去報名海選的人，「他們是白癡嗎？」

徐佑昇更爆料民眾黨24日登記總統副總統選舉的副手人選吳欣盈，表示她非柯搭檔的「第一首選」，先前柯下不分區立委必須參戰選區域立委，唯有吳欣盈有特權不選，遞補蔡壁如委員之缺。

徐佑昇怒批，柯24日早上前還在找郭董，中午突然說吳欣盈要選副總統，因為她有優秀的國際金融能力，選決會還高票通過，令人「傻眼，不解，心寒。」

徐佑昇表示，曾經的阿北「是一個痛批財團官商勾結、胡搞瞎搞的新政治家」、「是一個主張公開透明、拒絕密室協商的新政治家」、「是一個主張要守法守制度、不要人治的新政治家」，而「真相往往是殘酷的。」
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