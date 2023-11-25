【2024總統大選最新民調】逾5成看好賴清德、2成2挺柯文哲、近1成4支持侯友宜

財團法人台灣民意基金會（TPOF）今（25）日釋出11月最新民調顯示，台灣選民不分性別、年齡、教育程度、職業背景及居住地，仍呈現一面倒看好賴清德在2024大選勝出。不過相較於3個月前的民調，看好賴清德的選民下降 5.7 個百分點，選擇柯文哲的上升 2.4 個百分點，支持侯友宜的增加 2.3 個百分點。

這項調查是於 11月 19 日至 21 日進行，對象為全國 20 歲以上成年。抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling）， 市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本 1076 人，市話 755 人，手機 321 人；抽樣 誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進 行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

民調詢問「2024 台灣總統大選，最後如果由民進黨賴清德、國民黨侯友 宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您比較看好誰當選？」結果顯示，20歲以上台灣人中，50.9%受訪者看好賴清德， 22%認為是柯文哲，14.7%支持侯友宜，7.8%沒意見，4.6%不知道、拒答。

TPOF指出，與三個月前的調查相比，台灣選民對於誰將於大選中獲勝的認知沒有基本的改變。然而，儘管本次民調一面倒看好賴清德將脫穎而出，但看好賴清德的選民明顯減少 5.7 個百分點，看好柯文哲當選的選民增加 2.4 個百分點，看好侯友宜當選的選民增加 2.3 個百分點。

TPOF分析，以整體來看，台灣選民不分性別、年齡、教育程度、職業背景及居住地，都仍呈現一面倒看好賴清德將贏得 2024 台灣總統大選。這是台灣總統選民目前的集體政治判斷，一定程度上反映了政治現實。不過，在台灣總統選舉史上，也曾經出現被廣大選民看好的總統候選人最後卻落敗，那就是，2000 年及 2004 年的國民黨籍總統候選人連戰。

TPOF也提及，在台灣選舉史上也曾經出現一路不被看好的總統候選人，最後卻殺出重圍，脫穎而出，贏得最後選戰的勝利。2000 年及 2004 年民進黨提名總統候選人陳水扁就是最好的例子。 總而言之，2024 總統選舉還有四十多天，最後究竟誰將勝出仍待觀察。

TPOF民調五點細部分析如下：

其一，從政黨支持角度看，當民進黨支持者對賴清德懷有高度信心時，國民黨與民眾黨支持者對自己候選人相對較無信心。

民進黨支持者：九成一看好賴清德當選，4.1%看好柯文哲，1.3%看好侯友宜

國民黨支持者：四成五看好侯友宜，三成七看好賴清德，一成一看好柯文哲

民眾黨支持者：六成三看好柯文哲，二成九看好賴清德，4.6%看好侯友宜

中性選民：四成六看好賴清德，8.1%看好侯友宜，6%看好柯文哲。

第二，從年齡層角度看，除了 25-34 歲選民較看好柯文哲外，其他各年齡群組皆呈現一面倒看好賴清德當選。

20-24 歲：五成七看好賴清德， 二成六看好柯文哲，5.3%看好侯友宜

25-34 歲：44.8%看好柯文哲，41.2%看好 賴清德，6.8%看好侯友宜

35-44 歲：四成九看好賴清德，三成一看好柯文哲， 一成二看好侯友宜

45-54 歲，四成七看好賴清德，二成三看好柯文哲，一成九 看好侯友宜

55-64 歲，五成三看好賴清德，二成二看好侯友宜，一成二看好柯文哲

65 歲及以上：五成九看好賴清德，一成五看好侯友宜，4.9%看好柯文哲

第三，從教育背景看，不分教育程度高低，皆一面倒看好賴清德當選，比例從四成七到五成七不等。相對於初/國中以下教育程度者，看好柯文哲當選的人明顯集中在高中/高職以上教育程度者。看好侯友宜當選者則以中等教育者為主。

第四，從職業背景看，劃分為十類的每一種職業背景選民，都呈現一面倒看好賴清德當選，比例最高從五成八到四成一不等；第五，從 6 都 16 縣市看，每一個行政區域選民都呈現一面倒看好賴清德當選，比例最高從五成六到四成三不等。

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