北韓成功發射軍事偵察衛星　金正恩攜妻女高調宴請有功人士慶祝

北韓在22日晚間成功發射偵察衛星，領導人金正恩為此宴請有功人士，其妻女及胞妹金與正也一同參與了宴席。

北韓在今年5月及8月發射軍事偵察衛星，但皆以失敗告終，直至22日晚間第三度發射，才終於成功將衛星「萬里鏡1號」送上軌道。

北韓官媒朝中社報導，金正恩在宴席上發言稱讚道，「新型運載火箭預告著，朝鮮民主主義人民共和國將迎來宇宙強國新時代，偵察衛星作為宇宙的偵查兵，將可隨時掌握敵對勢力的軍事動向」。

金正恩也說道，偵察衛星發射成功大幅提高北韓的戰爭遏制力，北韓要更奮發圖強，朝著黨所提出的航空宇宙偵查能力的目標和展望前進。

韓聯社報導指出，金正恩所提的「目標」，可能是指追加發射偵察衛星。北韓在22日凌晨宣布成功發射偵察衛星時表示，將盡快再發射多顆偵察衛星。

此次宴會，金正恩攜帶著妻子李雪主與女兒金主愛一同出席，邀請發射衛星的有功人士，金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正也現身參與。



金正恩女兒金主愛（左）也一同出席宴會（圖／KCNA via 路透社）

除了金正恩及外交部長崔善姬外，其他人皆穿著相同的訂製短袖T恤，T恤上面寫著「DPRK NATA」，DPRK為北韓的縮寫，NATA為國家航空宇宙技術總局（National Aerospace Technology Administration）。

北韓稱，「萬里鏡1號」在上軌道的隔天即傳來了關島美軍基地影像，將於12月開始偵察任務。

南韓方面則表示，根據之前北韓發射失敗後，南韓所打撈起的殘骸看來，北韓當時所發射的衛星等級並非軍事偵察衛星。在北韓提供具體衛星照片前，都無法確認此次成功發射的「萬里鏡1號」是否具備偵查功能。