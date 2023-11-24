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中國北方類流感疫情升溫　疾管署：勿至藥房買藥、應立即就醫

By 健康組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/24 19:40
中國北京一間兒童醫院外就醫完的民眾（圖／路透社FLORENCE LO）

中國北京一間兒童醫院外就醫完的民眾（圖／路透社FLORENCE LO）

中國北邊類流感疫情升溫，中國向WHO說明是多重病原共同流行，疾管署呼籲民眾若有前往中國需求，可先接種流感疫苗，若在中國期間有呼吸道症狀，也建議直接就醫，避免於藥房購買成藥。

根據中央社，衛生福利部疾病管制署今日召開記者會，發言人羅一鈞指出，中國北方省分類流感疫情已連5週上升，且上週上升幅度比之前高，定點醫院報告類流感症狀就本占比為6.2%，約是過去3年同期的2.5倍，且從國際媒體報導可見，北津、天津等北方省市醫院，尤其兒童醫院和重症人數都擠滿了醫院。

羅一鈞表示，世界衛生組織在昨（23）日與中國視訊會議後，於今日再度發表聲明，轉達中方說法。

中國方面表示，肺炎黴漿菌疫情自5月上升，10月開始則以呼吸道融合病毒（RSV）和腺病毒為主，現在是多重病原共同流行，非單一病原，評估是新冠肺炎持續3年解封後的免疫負債所造成。

羅一鈞指出，雖中國報告目前此波疫情尚未造成醫療量能排擠，但從報導來看還是相當嚴重，至於南方省分，目前疫情增加幅度有限，疾管署將持續緊盯中國類流感疫情。

羅一鈞提醒民眾，若有前往中國需求，因2成疫情為流感病毒造成，建議可先接種流感疫苗，並洗手、戴口罩、避免前往人潮壅擠的場所。

另外，若在中國期間出現呼吸道症狀，羅一鈞提醒民眾，自行到藥房買藥可能造成病情延誤，因中國黴漿菌抗藥性比例高，若民眾有症狀應立即就醫評估。
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更新時間 : 2023-11-24 21:38 GMT+08:00

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