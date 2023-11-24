【2024總統大選截止登記】國安局220特勤接手候選人維安　新購狙擊槍、防彈掃街車上陣

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴11/21上午前往中選會登記，國安人士指出，依法從完成登記開始，賴蕭的維安就由國安局特勤指揮中心負責，因應蕭美琴女性身分，組內也配置多位女性特勤。

今天(11/24) 早上先後辦理登記的民眾黨以及國民黨兩組總統副總統參選人，同樣比照辦理。

國民黨總統參選人侯友宜（右2）與副手、中廣董事長趙少康（右）24日上午前往中選會登記參選2024年正、副總統，登記完成後由特勤人員接手大選安全維護任務，侯友宜與維安人員握手致意。中央社

國安人士說明，依據特種勤務條例施行細則第6條，特勤啟動安全維護的時間，是從參選人登記日之「登記完成時」開始，直到中選會當選公告日的翌日晚間24時止，因此賴蕭完成登記的當下，特勤中心將即刻接手維安任務。

總統大選明年(2024年) 1月舉行，為確保各陣營正副總統參選人安全，由國安局特種勤務指揮中心主責的「安維8號」，預定編組3+1（3組候選人、1預備組），人力約220人。

根據中央社21日報導，「安維8號」編組每組為55人，由1位上校組長帶領44位組員（正副總統參選人各編配22位特勤人員），各個安維編組都會配置候選人座車、隨扈警備車、各式防彈裝裝備，候選人若有掃街行程時即會調配新式防彈掃街車使用。

為強化參選人維安，國安局新購美軍特種部隊現役BARRETT MRAD狙擊槍及NVLS熱顯像儀，並與夜視鏡相輔相成強化夜間防護能力，同時搭配新型槍響偵測器，極短時間內定位敵目標予以反制。

為確保參選人掃街安全，國安局此次也採購由被稱為是「皮卡」的福特（Ford）Ranger改裝而成的「雙廂貨卡防彈掃街警備車」，並搭配符合美國司法協會（NIJ）測試規格，通過國防部軍備局規格鑑測中心測試的防彈玻璃帷幕，可透過電動方式快速完成升降。

另外，國安局特勤中心亦採購249匹馬力、扭力58.1公斤米的Land Rover Discovery休旅警備車供參選人乘坐，不僅搭載8顆安全氣囊，更有相關主被動安全系統，例如3D環景攝影系統、緊急煞車系統、定速巡航系統、車道維持輔助系統、盲點偵測系統、全地形行進控制系統，優異的性能及配備，有助於確保參選人在遭受威脅時能迅速脫困。