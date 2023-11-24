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以巴衝突至今48天首度停戰　哈瑪斯首日擬釋放13名人質換取囚犯

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/24 17:41
在以巴衝突停戰期間，一名巴勒斯坦男子推著腳踏車返回家園，路過一棟被以色列摧毀的屋子（圖／路透社MOHAMMED SALEM）

在以巴衝突停戰期間，一名巴勒斯坦男子推著腳踏車返回家園，路過一棟被以色列摧毀的屋子（圖／路透社MOHAMMED SALEM）

以巴衝突至今已延續48天，以色列及哈瑪斯自當地時間4日上午7時（台灣時間下午１點），開始進入為期4天的休戰，為開打至今首次停戰。

哈瑪斯與以色列在22日協議，哈瑪斯應釋放240多名人質中的50人，以色列也交換釋放150名巴勒斯坦囚犯，雙方原本預計在23日上午履行協議，但因在交換方式等方面出現分歧，因此被推遲一天。

根據調解此次人質-囚犯交換的相關人士透露，哈瑪斯計畫在停戰第一天釋放13名以色列女性和兒童人質，以色列則須對應釋放39名囚犯，而這些囚犯都是犯輕罪的婦女及青少年。

根據協議，以色列也允許加薩地區提供燃料和人道主義支援。

阿拉伯半島電視台報導，截至今日上午，約有200輛救援卡車在加薩地帶南部拉法邊境檢查站前，等待進入。拉法邊境為加薩與埃及的關卡中，唯一一個以色列開放的地點。

另外，此協議也包含，在加薩地帶南部的無人機需停飛四天，與以色列相鄰的加薩地區北部，無人機須從上午10點停飛至下午4點。

以色列承諾，在停戰間不會在加薩地區發動攻擊或逮捕任何人，因此人民應當也能自由地在加薩南北部之間自由移動。

以色列也承諾，若哈瑪斯除協議中的50名人質外，每日再多釋放10名人質，停戰時間將延長一天。然而，延長停戰期限的可能性仍是未知數，因以色列與哈瑪斯持續表示，在為期4天的停戰一結束，就將恢復戰鬥。

以色列軍隊在停戰錢一晚還在加薩北部的難民營等地，與哈瑪斯展開激戰，哈瑪斯主張，聯合國營運的學校內約有30人死亡。

而在停戰生效僅過10分鐘後，加薩地帶邊境的以色列南部仍響起了有空襲危險的警報，氣氛仍十分緊張。
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更新時間 : 2023-11-24 21:37 GMT+08:00

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