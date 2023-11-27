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【開箱影片】台北寒舍艾美《完美女人》限量精品下午茶超夯　聯名Marc Jacobs吃完記得試香！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/11/27 15:21
寒舍艾美聯名紐約時尚精品Marc Jacobs推出《完美女人》雙人套組。（圖／台灣英文新聞_Lyla Liu）

寒舍艾美聯名紐約時尚精品Marc Jacobs推出《完美女人》雙人套組。（圖／台灣英文新聞_Lyla Liu）

寒舍艾美聯名紐約時尚精品Marc Jacobs搶攻精品下午茶，推出《完美女人》雙人套組，寒舍集團甜點主廚鄭吉賢靈感來自Marc Jacobs Perfect淡香水，將品牌經典元素，如櫻桃、骰子及蝴蝶結等，搭配繽紛配色製成6款精緻的甜點，亦附有精緻鹹點與茶香檳等飲品，只剩一個月在北緯二十五吃的到！

姊妹淘聚會一定要來！坐在一樓長廊面向戶外，《完美女人》下午茶套組放在賞心悅目的珠寶盒上端給客人，並使用Marc Jacobs香水瓶裝茶飲，玻璃杯內「荔枝茉莉冰茶」融合茶味與果香，多了份細緻優雅的餘韻，適合搭配一塊酒櫻桃或焦糖馬卡龍，餐點享用完畢後記得到櫃台去試香水香香的離開去逛街！

Marc Jacobs Perfect淡香水以清新、明亮且令人舒適的花香為基調，並以粉紅胡椒和蓼花帶來令人意想不到的反轉香氣，此次主廚以此為靈感，帶來金黃誘人的「蜜桃檸檬蛋糕」，以鮮甜滑潤的白蜜桃慕斯，搭配酸甜的檸檬奶油餡與酥脆的沙布列派底層。

夢幻天藍色的「香草莓果蛋糕」使用大溪地香草慕斯融合柔軟的海綿蛋糕與綜合莓果粒，吃起來酸甜清爽不甜膩；「酒櫻桃」以法國法芙娜巧克力為基底，包覆微苦濃郁的巧克力甘納許與香氣滿分的杏仁餡，最後再放上酒漬櫻桃，微醺香甜提升美味層次；「黑莓薰衣草蛋糕」主體為薰衣草慕斯與黑醋栗果餡，搭配沙布列派底增加酥脆口感，最後點綴蝴蝶造型的白巧克力片及紅胡椒粒，口味十分特別。

吃完甜食想來點鹹的？主廚推薦包括「燻鮭魚辣根醬杯」嗆辣醬料襯托出鮮嫩煙燻鮭魚的鹹香美味。「黃金蟹肉餅佐檸檬美乃滋」新鮮蟹肉搭配微酸醬汁，口味獨特又解膩。「蜂蜜奶油起司搭帕瑪火腿」滑順的奶油起司搭配經典的帕瑪火腿，鹹甜平衡，回味無窮。

下午茶套組每日限量10套，須於3天前預訂，因好評不斷，活動延長兩個月至12月31日止，每組下午茶將加碼贈送品牌50ml小香一組，數量有限，贈完為止。

《完美女人》下午茶。（影／Lyla Liu）
北緯二十五
下午茶
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寒舍艾美
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更新時間 : 2023-11-27 16:10 GMT+08:00

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