全國有3,500座狗場、150萬條狗等著被宰？南韓力推狗肉禁令引爆抗議

南韓人有吃狗肉的習俗，備受外界詬病撻伐，在動保意識抬頭，加上執政、在野支持下，有望今年提出法案，2027 年正式實施狗肉禁令，但消息一出引發業界不滿，連日在國會前示威，爭取「人」的生存權、吃狗的基本權。

路透社、歐洲新聞台報導，執政的國民力量黨（People Power Party）17 日表示，是時候終結狗肉引發的爭議與衝突了。根據草案，南韓將禁止飼育、屠宰、分銷、販售狗肉，並盡可能提供金援，協助業者轉型。

過去韓國人相信，夏季吃狗肉可抵禦暑氣，但時至今日，愈來愈少人「好這一口」，多是老年人才會吃。

2022 年的蓋洛普民調顯示，64% 的南韓民眾反對食用狗肉，僅 8% 曾於過去一年吃過，較 2015 年的 27% 下滑了不少。2023 年國際人道協會韓國分支（Korea Humane Society International）所做的民調也指出，1,500 名受訪者中，有 57% 支持禁令，86% 無意再吃狗肉。

第一夫人金建希是愛狗人士，多次批評吃狗一事，她與總統尹錫悅共養了 6 隻汪星人，反對者也不免將怨氣出在她身上。

一紙禁令衝擊的是整個產業的存續。根據官方數據，截至去年 2 月，南韓約有 1,156 座狗場、34 座狗肉屠宰場。韓國放送公社（KBS）去年報導指出，每年全國約有逾 50 萬隻狗飼養供食用，1,600 家餐廳菜單有狗肉料理。

產業人士批，禁食狗肉將傷其生計，也剝奪了人民選擇食物的權益，近日聚集國會外抗議，要求撤回草案。

韓國食用狗協會（Korean Association of Edible Dogs）稱，受衝擊的養殖場、餐廳遠比政府數據還多得多。協會估計，全國約有 3,500 座狗場、飼養了 150 萬條犬隻，餐廳上看 3,000 間。一旦禁令生效，全都得關門大吉。

不過，朝野在這點上已有共識，法案過關應無懸念。南韓國民力量黨國會議員、法案主要發起人安炳吉表示，是時候改變了。「傳統是一回事，當改就該改。」



2023年11月21日，南韓華城市狗養殖場，狗媽媽與小狗。（圖／路透社Kim Hong-Ji）



2023年11月21日，南韓華城市狗養殖場。（圖／路透社Kim Hong-Ji）