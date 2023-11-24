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臺灣土地銀行用行動力挺自閉兒　金融博覽會邀您一起TWQR做愛心

By 台灣英文新聞
2023/11/24 17:16

匯集全台最高金融產業能量的「2023台北國際金融博覽會」，於11月24日至11月26日在台北世貿展覽中心一館盛大登場，土地銀行以「TWQR」作為參展主軸，結合公益捐款，讓民眾的愛心能透過便利的行動支付捐款傳遞至社會所需角落。現場將帶領民眾體驗便利的QR Code共通支付，以TWQR掃碼捐款支持台北市自閉兒社會福利基金會，完成捐款還能獲得限量精美好禮（攤位編號：B0412）。

土銀挺自閉兒，TWQR捐款送限量好禮

土地銀行在公益推展一向不遺餘力，為了延續對社會回饋之心意，並實踐ESG永續力，今年特別以「傳遞幸福 I Can do it」為主題，將溫暖與歡樂帶給所有的民眾。同時，為讓愛心公益觀念向下扎根，特別攜手「台北市自閉兒社會福利基金會」共同設攤，期望透過寓教於樂方式，教導民眾學習金融知識，並鼓勵民眾小額捐款傳愛幫助自閉症者與身心障礙者，喚起民眾對社會弱勢族群之關懷。

支付APP遍地開花，選擇「TWQR」攏ㄟ通

土地銀行長期投入金融科技應用與數位金融發展，近期積極推展「TWQR」，提供台灣Pay特店可申請「QR Code 共通支付標準」（TWQR）購物功能，解決市面上各種支付QR Code規格各異、無法互通的問題。

土銀透過異業合作全面切入國內民生消費、交通、生活繳費等各項支付場域，未來將推動各項數位金融服務，積極經營行動支付使用場景，並延伸金流服務範圍至各大領域，持續發展超越客戶期待的數位金融產品與服務，帶給消費者更好的金融服務體驗！

同時，為擴大「TWQR」能見度，土地銀行自即日起至今年12月31日止特舉辦「慶TWQR啟動 購物享10%見面禮」活動，凡使用「土銀行動銀行」APP於張貼、標示「TWQR」並適用「台灣Pay」之指定店家，單筆消費不限金額可享10%之等值台灣Pay金融卡紅利點數，活動詳情請參閱土地銀行官網（https://www.landbank.com.tw/）。

更新時間 : 2023-11-24 21:37 GMT+08:00

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