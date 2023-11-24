新北「數位x科技」自主學習節正式登場　25所典範學校接力分享數位課堂教學模式

新北市深耕數位科技教育榮獲教育部「績優數位學習辦公室」第2名，「績優數位教案」獲獎9件為全國最多，績效卓著！此外，更攜手25間典範學校，結合教育部自主學習節辦理28場數位公開課，參加人數預計超過500人，也開放家長共襄盛舉。
日前(11/8) 教育局受邀至「教育領袖系列活動(Google for Education Leader Series Taiwan)」進行專題訪談，與Google、日本教育局處及澳洲講者分享新北數位學習推動的經驗與成果。從「校務行政系統」與「親師生平臺」，到「校園通APP」及「教育資料平臺」，科技不是萬能，但沒有科技萬萬不能!新北市透過數位服務平臺連結親師生，並將數據整合分析，逐步邁向「數據治理」城市。
此外，數位學習亦在新北的學校教育現場萌芽!全臺第1所Google Reference School小學—龍埔國小，於「教育領袖活動」接待來自泰國、日本及澳洲的教育夥伴，舉行公開課、文化體驗及意見交流。學生桌上每人1臺Chromebook展現了有別於傳統教學的課堂風景。龍埔國小六年級導師蕭幀勻表示，要讓班級分組活動有效果，引發學習動機很重要。有了數位載具，上課方式更多元，更能凝聚小組合作。而今年10月發布的全國第1本「Bard AI教學手冊」，明年將納入AI融入教學示例，並規劃翻譯成英文出版，促進國際交流。
今年度新北市攜手25所典範學校與重點學校，參與教育部自主學習節第6屆活動，將於11月29日起開跑至12月5日，自主學習節期間全臺逾百場公開課展現數位教學成果，新北總計發表28場次公開課，涵蓋國、英、數、藝術、健康等科目，並搭配學習吧、均一、因材網等學習平臺，展現各校以數位教材和工具活化教學的多元成效。
今(24)日由文德國小揭起自主學習節公開授課序幕!本場數學公開課主題是直角、銳角和鈍角，課程設計中導入四學模式，並使用Keynote自製互動式數位學習單，孩子們能夠將自己的學習歷程記錄在Keynote中，成為自己學習的主人。示範授課的丁思與老師表示，四學模式加上數位科技的應用，透過學生實際觀察與操作，這樣的課程設計不僅能夠激發學生的學習興趣，還能夠培養他們的自主學習能力和合作精神。
教育局表示，全國首創「教育資料平臺」與「教育報告與創新支持系統」，能透過數據做出更為精準的決策，並為學生提供個人化的學習路徑，實現「教育不能遺忘任何一個人」的目標。未來將持續推動數位學習，讓教師數位教學成果及學生學習成效能夠遍地開花，同時接軌國際，為推動智慧教育激盪出更多元的火花。