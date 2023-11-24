新北「數位x科技」自主學習節正式登場　25所典範學校接力分享數位課堂教學模式

新北市深耕數位科技教育榮獲教育部「 績優數位學習辦公室」第2名，「績優數位教案」獲獎9件為全國最 多，績效卓著！此外，更攜手25間典範學校， 結合教育部自主學習節辦理28場數位公開課，參加人數預計超過5 00人，也開放家長共襄盛舉。

日前(11/8) 教育局受邀至「教育領袖系列活動(Google for Education Leader Series Taiwan)」進行專題訪談，與Google、 日本教育局處及澳洲講者分享新北數位學習推動的經驗與成果。從「 校務行政系統」與「親師生平臺」，到「校園通APP」及「 教育資料平臺」，科技不是萬能，但沒有科技萬萬不能!新北市透過 數位服務平臺連結親師生，並將數據整合分析，逐步邁向「 數據治理」城市。

此外，數位學習亦在新北的學校教育現場萌芽!全臺第1所Goog le Reference School小學—龍埔國小，於「教育領袖活動」接待來自泰國、 日本及澳洲的教育夥伴，舉行公開課、文化體驗及意見交流。 學生桌上每人1臺Chromebook展現了有別於傳統教學的課 堂風景。龍埔國小六年級導師蕭幀勻表示， 要讓班級分組活動有效果，引發學習動機很重要。有了數位載具， 上課方式更多元，更能凝聚小組合作。而今年10月發布的全國第1 本「Bard AI教學手冊」，明年將納入AI融入教學示例， 並規劃翻譯成英文出版，促進國際交流。

今年度新北市攜手25所典範學校與重點學校， 參與教育部自主學習節第6屆活動，將於11月29日起開跑至12 月5日，自主學習節期間全臺逾百場公開課展現數位教學成果， 新北總計發表28場次公開課，涵蓋國、英、數、藝術、 健康等科目，並搭配學習吧、均一、因材網等學習平臺，展現各校以 數位教材和工具活化教學的多元成效。

今(24)日由文德國小揭起自主學習節公開授課序幕!本場數學公 開課主題是直角、銳角和鈍角，課程設計中導入四學模式，並使用K eynote自製互動式數位學習單， 孩子們能夠將自己的學習歷程記錄在Keynote中， 成為自己學習的主人。示範授課的丁思與老師表示， 四學模式加上數位科技的應用，透過學生實際觀察與操作， 這樣的課程設計不僅能夠激發學生的學習興趣， 還能夠培養他們的自主學習能力和合作精神。

教育局表示，全國首創「教育資料平臺」與「 教育報告與創新支持系統」，能透過數據做出更為精準的決策， 並為學生提供個人化的學習路徑，實現「教育不能遺忘任何一個人」 的目標。未來將持續推動數位學習， 讓教師數位教學成果及學生學習成效能夠遍地開花，同時接軌國際， 為推動智慧教育激盪出更多元的火花。