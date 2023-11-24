Run For Greenᵀᴹ前進金融博覽會！富邦金控攜手5大子公司　展現低碳、數位金融創新力

2023台北國際金融博覽會今(24)日起連續三天盛大舉行， 富邦金控攜手五大子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、 富邦證券以及富邦投信共同參展，參展主題圍繞「Run For Greenᵀᴹ」 ESG倡議計畫，聚焦「低碳」和「數位」兩大策略， 現場展示健檢百保箱、遠距投保等創新產品， 以及資訊中心智慧節能監控系統、整合四大商品的ESG投資專區與 投資理財人格測驗等多項內容，展現富邦實踐永續承諾， 奔向綠色的正向力量精神， 亦呼應金管會推動金融科技發展路徑圖的期許： 希望實現更具包容性、公平性、 永續性及與國際接軌的金融科技生態環境。

24日下午2時，富邦更邀請知名金鐘主持人視網膜主持直播Tal k Show，與各子公司「Run For Greenᵀᴹ」推廣大使進行對談，主題為「2023富邦數位金 融大剖析」，歡迎民眾透過LINE官方帳號收看， 了解富邦在永續浪潮下如何發揮金融影響力， 達到淨零碳排的永續目標；準時收看直播亦有機會參與有獎徵答，把 500元7-11禮券帶回家。

富邦人壽：智能健檢百保箱 圓餅視圖快速掌握保障缺口

富邦人壽保單健檢系統「健檢百保箱」 是保險業務員的數位服務利器之一，能協助客戶有效檢視保障缺口、 及時強化！系統將保障類型分為壽險、意外、醫療、長照、 養老等五大面向，並以圓餅視覺圖示呈現保障缺口， 因應不同人生階段，讓客戶採取最適合且最完善的保障內容。 保單健檢建議可從以下項目著手檢視，包括： 保障類型與額度是否充足、保險受益人順位是否異動、 保費負擔是否過重、家庭成員是否增減、職業風險等級有無調整、 通訊地址是否異動等，依自身當下的人生階段目標與責任， 強化保險防護網。

台北富邦銀行：資訊中心智慧監控系統 提高用電效率節能更有感

民眾使用的每項金融服務，都必須透過背後的資訊中心方能完成， 龐大的資料處理量及機房設備， 也讓資訊中心成為金融產業內耗電量最大的項目之一。 為了有效降低資訊中心耗能，北富銀自 2017起針對資料中心持續進行節能措施與管理強化， 看緊每一度電，更於今年7月建置智慧監控系統， 可有效提升冷房效率、減少用電耗損， 並依氣候狀況智能調整空調運作；自2017~2023年， 資訊中心設備增加33.7%，耗電量反而逆勢降低5.65%， 累計減碳量達679公噸，相當約10萬棵樹年吸碳量。

北富銀致力落實ESG，不僅從金融本業出發力行節能減碳， 更積極發揮影響力，引導大眾建立永續觀念。本次金融博覽會， 北富銀特別設計有趣的數位互動體驗，讓民眾化身銀行資訊長， 親自透過智慧監控系統感受如何善用能源管理達成減碳目標， 完成互動還可獲得可愛拍貼照，歡迎民眾踴躍到場體驗。

富邦產險：Next2U遠距投保 免安裝APP、輕鬆視訊投保

為提供客戶更便捷安全的投保方式，富邦產險創新推出「Next2 U遠距視訊投保」，民眾只要點擊業務員提供的專屬連結， 不須安裝任何APP程式，即可快速開啟視訊進行遠距投保。 富邦產險透過遠距視訊投保加速投保流程、 節省移動及紙本處理成本，讓民眾有更多選擇，本次金融博覽會更以 AR動畫及觸控螢幕模擬Next2U服務，讓民眾現場體驗Nex t2U遠距視訊投保快速便利零距離的新保險服務。

富邦證券：邀民眾展開永續投資

為滿足投資人追求「投資」與「永續」共好的之金融需求， 富邦證券於今年7月領先同業推出整合性「ESG專區」， 提供包括台股、美股、海外債及基金等四大投資商品具公信力的ES G評分，並設有一鍵式連結到交易平台的功能， 方便投資人直接下單進行ESG投資。

富邦證券特別於金融博覽會展場設置攤位， 民眾可以在現場設置的互動遊戲過程中，充分瞭解ESG專區功能的 介紹及建立定期定額的理財觀念，完成體驗後即可獲得精美贈品， 還能參與線上FB留言抽獎活動，將有機會抽到300點的LINE POINTS。富邦證券希望透過本次活動， 攜手投資人實踐永續投資，發揮責任金融影響力，共創永續未來。

富邦投信：測出你的投資理財性格 互動遊戲引領投資金鑰

富邦投信在展區攤位推出「投資理財人格測驗」互動遊戲，根據4種 性格特性推薦不同的商品，藉由這個觸控遊戲平台， 更進一步鼓勵投資人找到自己能長期存放資金的地方， 也推薦投資人走出舒適圈，隨著學習投入更廣闊的世界。此外， 現場只要加入富邦投信Line官方帳號，並完成好友綁定， 即可隨時獲取富邦投信最新訊息，另加碼抽Line Point 10點(數量有限，送完為止)。歡迎對投資理財感興趣的民眾， 到現場體驗不一樣的金融服務！

富邦金控攜手五大子公司參展，主題聚焦「低碳」和「 數位」兩大策略，邀請民眾一起奔向綠色。（圖／富邦金控）

台北富邦銀行展出資訊中心智慧監控系統， 可有效提升冷房效率、減少用電耗損， 並依氣候狀況智能調整空調運作，自2017年起累計減碳量達67 9公噸。(圖/富邦金控)