台泥100MW E-dReg儲能商轉上線　電力交易平台市佔第一

台泥企業團旗下台泥儲能在花蓮建置全台最大的100MW E-dReg儲能系統已經全容量通過台電執行能力測試，將於12月1日在台電電力交易平台以100MW正式商轉上線。台泥預估，本100MW案場參與電力交易，一年可創造新台幣10億元收益。目前台泥在台電電力交易平台上，包括自建案場及協助客戶代操整體交易容量達169.2MW，市佔率近2成，全台第一。

台泥花蓮100MW E-dReg案場由台泥義大利子公司NHOA規劃設計，台泥儲能負責建置，除可協助電網頻率穩定，另相當於每天可調節台電北東電網200MWh的尖離峰用電，協助電網安定，強化電網韌性。另外，台泥儲能在花蓮尚有50MW E-dReg、宜蘭35MW E-dReg的儲能案場，預計今年年底至明年初完成併網，明年全數上線。估計至2025年底前台泥參與台電電力交易平台E-dReg輔助服務可達245MW，含調頻備轉併網之總儲能建置容量超過800MWh。

除台泥儲能負責規劃建置儲能案場外，台泥另外成立子公司能元超商作為聚合商，聚合自家案場及客戶案場參與電力交易，台泥企業團也是目前台灣唯一所有台電電力平台上運轉項目都參與的公司，包括：調頻備轉(sReg、dReg)、電能移轉複合動態調節備轉(E-dReg)、即時備轉、補充備轉。台泥可統包軟硬體、系統整合與服務，協助客戶建置儲能並代操電力交易產生經濟效益。

行政院去年底宣布2050淨零碳排路徑，總預算近9000億元，其中20%用於強化智慧電網和儲能系統，商機高達1800億元。台泥企業團近年來以低碳建材、資源循環、綠色能源為三大核心發展主軸，在綠色能源方面，呼應政府政策積極投入儲能，除結合本業水泥優勢研發出專利防火滅火UHPC-EnergyArk儲能櫃，也展現整合能源服務的實力，協助台電穩定電網、協力企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。