支持綠電產業　臺灣土地銀行主辦中租迪和71億元聯貸案

為支持綠電產業發展，土地銀行與中租控股(中租-KY，5871)旗下中租迪和股份有限公司(以下簡稱中租迪和)於24日簽訂聯合授信合約，由土地銀行統籌主辦中租迪和3年期新臺幣(以下同)71億元永續 (ESG) 指標連結聯貸案，超額認貸比率達118%，資金用途為償還金融機構借款與充實營運週轉金。

本次聯貸案為中租控股旗下的中租迪和委由土地銀行籌組60億元聯貸案，並邀集三井住友銀行、華南銀行、兆豐銀行、聯邦銀行、菲律賓首都銀行、合作金庫及農業金庫等金融同業共同參與，因各行庫看好中租控股在光電與融資租賃產業經營有成、參貸踴躍，最終以71億元結案。

中租控股自創立以來長期耕耘中小企業融資，穩居臺灣融資租賃業的產業龍頭地位；近年更跨足綠電領域，截至2023年10月底，中租控股旗下的太陽能電廠已達到3,622個案場，發電容量約1,305MW（百萬瓦），並擴展儲能與售電服務，未來也將投入多元綠能開發，朝全方位綠能產品服務前進。

隨行政院自2021年訂定「六大核心戰略產業推動方案」，力推綠電及再生能源發展目標與健全綠電參與制度，中租控股長期布局光電一條龍服務亦吻合政策宗旨。為響應政府政策與支持綠電產業發展，土地銀行多次攜手中租控股統籌主辦聯貸案，同時也在授信條件設定ESG連結目標，藉此實踐綠色金融，邁向淨零碳排願景。

中租控股去(2022)年全年合併營收達866.1億元、稅前淨利為393.3億元，每股稅後純益（EPS）17.17元，全面改寫歷史新高水準；今年中租控股亦繳出漂亮營收，累計今年前三季合併營收為724.6億元、稅前淨利280.1億元，累計每股EPS為11.6元，已超過一個股本。

除經營績效亮眼，中租控股亦落實企業永續經營，不僅持續拓展太陽光電商機，其ESG指標連續三年入選「道瓊永續世界指數」、「道瓊永續新興市場指數」成分股，顯見中租控股在環境、社會及企業治理各面向深獲國際肯定，與土地銀行永續發展理念不謀而合，進而造就雙方長期合作契機。

土地銀行自成立以來即為國營不動產專業銀行，為擴大業務觸角，土地銀行近年以綠色金融角色積極爭取綠電、再生能源等授信業務，攜手合作夥伴共同打造環境、客戶、員工共好的營運模式，同時也運用授信均衡化策略，朝產業、集團、地區以及分行產品組合（Portfolio）全面分散發展。

土地銀行未來將秉持核心價值發揮企業社會責任，對整體環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。