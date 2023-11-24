新北三峽碧螺春冬季評鑑結果出爐　五代茶園父子聯手奪冠

三峽有臺灣綠茶故鄉的美名， 新北市政府農業局輔導三峽區農會昨(23)日辦理冬季碧螺春評鑑 ，共有129點茶品參賽，今年特等獎由柑仔園茶園奪得， 邀請民眾品嚐來自臺灣綠茶故鄉最頂級風味茶， 支持在地農產特產品，一同挺農友買優質茶品。

今年三峽碧螺春評鑑由農業部茶及飲料作物改良場作物改良科長林金 池及作物改良科副研究員潘韋成擔任評審，採國際標準進行評比， 秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉的外型以及茶湯的色澤、香氣、 滋味，到浸泡後的葉底皆為評審的項目，評選出特等、頭等、金獎、 銀獎及優良共5等次，本次獲獎共116點。 碧螺春以手工採摘一心二葉茶菁， 製造過程不經過萎凋及攪拌的程序，而碧螺春雖為炒菁綠茶， 但農友在生產時常會攤放靜置茶菁數小時，以改善茶葉的風味。 評鑑賽事最後由柑仔園茶園拿下特等獎，主審林金池表示， 特等獎茶葉茶菁條件佳，泡出的湯色碧綠顯黃清澈明亮， 香氣鮮雅帶甜香，入喉後甘甜喉韻佳，茶底肥厚芽壯帶黃綠色， 極具優質碧螺春品質特色。

柑仔園茶園首次奪得特等獎， 茶園由父親鄭英堯及兒子鄭申皓共同經營，已是第五代經營， 茶園面積約0.7公頃。兒子鄭申皓為92年次， 淡水商工園藝科畢業，目前就讀屏東科技大學森林系， 在寒暑假期間回家幫忙製茶，父子在肥料使用及茶樹栽培方面， 相互切磋交流累積經驗。父親鄭英堯表示， 茶園管理方面重視茶樹健康管理，採不施農藥及化學肥料方式， 去年老樹進行深剪，剪除暗弱病枝，今年冬季採收，茶菁肥厚， 芽心長，白毫多，採收遇陰雨天，因此特別著重萎凋、讓走水順利， 也特別掌控炒菁時間及溫度，透過揉捻茶葉製作出特等茶， 父子獲獎相當開心。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，「碧螺春」綠茶為不發酵茶， 茶乾外觀新鮮碧綠，芽尖白毫多，形狀細緊捲曲似螺旋， 以手工嫩摘茶樹品種「青心柑仔」， 透過茶師精湛製茶技術炒菁後所揉製而成，茶湯碧綠清澈、 鮮活爽口，沖泡綠茶時水溫度以75至80度C間為佳， 亦適合冷泡、冰泡法最能突顯香氣滋味及醇厚爽口， 還能完整保留綠茶多酚、茶氨酸、維他命C等豐富營養成分， 更是顛覆傳統泡茶方法，成為目前泡茶新主流， 今年冬季絕對不能錯過的嚐鮮茶品，歡迎至三峽區農會鮮農直賣所網 站選購(https://fresh-farm.com.tw/ page/product/p02.aspx?kind=58) 。

新北市農業局表示，新北市致力營造農民、 產業及自然環境共好的農業生產環境， 並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽， 提升茶農製茶技術，購買茶品可洽三峽區農會鮮農直賣所網站選購， 更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書(https: //www.facebook.com/agr.ntpc/)查 詢。

柑仔園茶園首次奪得特等獎，茶園由父親鄭英堯(左)及兒子鄭申皓(右)共同經營。（圖／農業局新北市政府）

特等獎茶葉茶菁條件佳，泡出的湯色碧綠顯黃清澈明亮，香氣鮮雅帶甜香。（圖／農業局新北市政府）