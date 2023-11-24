台北大巨蛋棒球亞錦賽25日開放售票　首波1.3萬座位、手機實名制購票

12月3日於台北大巨蛋登場的亞洲棒球錦標賽，11月25日開放購票，台北體育局今（24）日指出，首波售票預計釋出1.3萬個座位，讓民眾能進場共襄盛舉，並視情況加開觀眾席。有鑑於先前免費公開測試賽黃牛票猖獗，也呼籲全民通報檢舉，共同遏止黃牛歪風。

台北大巨蛋本月甫開放測試賽，首度舉辦國際賽事就是下月登場的亞洲棒球錦標賽，12月2日下午的台北大巨蛋暨開球儀式更邀請到「世界全壘打王」王貞治、台北市長蔣萬安、世界棒壘球總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）、棒協理事長辜仲諒共同擔任嘉賓。

因18日舉行的免費測試賽門票於1分鐘內被索取一空，網路上旋即出現販售黃牛票情形，體育局第一時間即發新聞稿呼籲全民抵制，蔣萬安市長嚴正譴責黃牛劣行、要求警察局嚴查，查獲8人8件，依違反社會秩序維護法送辦。

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台北體育局表示，本次錦賽將於11月25日開放售票，首波售票預計釋出1.3萬個座位，參考前屆亞錦賽現場最高觀賽人數為4,000人，應當可滿則球迷購票需求，後續仍會視實際購票情形與遠雄巨蛋公司場地整備狀況，加開席位，藉以打擊不肖黃牛業者。

有關外界提及實名制購票，體育局強調，先前預備賽及本次亞錦賽已使用手機認證實名制購票；另經本府相關局處共同評估如入場查驗，恐將造成進場排隊動線阻塞，亦無法完整解決冒名進場、票券轉讓等相關爭議，反而影響正常購票球迷權益。

體育局強調，教育部體育署已針對運動黃牛票等情，進行「運動產業發展條例」修正，提醒民眾切勿於非正式管道購票，以免衍生交易糾紛並造成財產及個資損害。未來也將配合中央修法，加強打擊黃牛配套措施，保障球迷觀賽權益，全民共同抵制黃牛劣行。

另北市府警察局已通報各單位加強取締違反社會秩序維護法第64條第2款（黃牛票）之違序行為。呼籲全民通報檢舉，共同遏止黃牛歪風。