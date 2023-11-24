逾3成高中生喝過酒、1成國中生30天內曾酒醉 「台灣戒酒暨酒癮防治中心」11/24揭幕

世界衛生組織（WHO）已將「酒精使用障礙症」列為影響全球十大疾病之一，而我國約有843萬的飲酒人口、其中多達100萬人有暴飲情形，更有年輕化趨勢，為推廣正確酒精知識以及提升酒癮防治，衛生福利部委託馬偕紀念醫院成立的首家「台灣戒酒暨酒癮防治中心」於今(24)日正式啟航。

根據2021年美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所資料，酒精影響身體健康，包含傷害大腦、心臟、肝臟、胰腺、癌症、免疫系統等；且飲酒會提高罹癌風險，根據國際癌症研究機構資料，酒精是第一類致癌物，與七種癌症有因果關係，包括食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌和乳腺癌等。

心理健康司陳亮妤司長強調國人對於酒精成癮概念普遍不足，加上酒精成癮年輕化的威脅，台灣⾼中高職⽣曾經飲酒率2019年為28.6%，到了2021年提升至30.6%，且國中生每10個人就有1人在過去30天曾有酒醉經驗，年輕女性的飲酒率也出現上升。

有害的使用酒精方式已是全球性的健康問題， 聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)更是將「物質濫用的預防與治療」列為重要的執行目標之一。衛生福利部今年委由在酒癮防治相當有經驗的馬偕紀念醫院以及精神醫學部方俊凱醫師成立台灣首家『台灣戒酒暨酒癮防治中心』，除了服務有飲酒問題和戒酒需求的民眾，也期待透過研究和人力培育，能更健全酒癮戒治體系，讓酒癮者重拾健康生活。

很多人都愛小酌，但究竟喝到什麼程度代表有酒癮，需要求助專業來戒酒？陳亮妤表示，「若不喝酒就不能睡覺，就要去求診。」台灣戒酒暨酒癮防治中心方俊凱主任指出，「曾不想喝太多卻無法控制而飲酒過量？親朋好友曾勸你少喝一點？早上起床總要喝一杯才舒服？」若其中有一題為「是」，就能進一步尋求專業諮詢、評估是否有飲酒問題。

國立台灣大學醫學院附設醫院高淑芬副院長指出酒精使用年輕化，對兒少族群身心危害不容小覷。方俊凱也表示，酒精成癮也被稱為酒精使用障礙(Alcohol Use Disorder)，不僅會影響患者生理與心理，也會造成後續家庭及社會問題，像是酒癮患者合併憂鬱症而產生自殺風險極高，酒駕事故影響波及家庭幸福與社會安全。

台灣戒酒暨酒癮防治中心的成立將藉由一對一的諮詢，促進社區中問題性飲酒及酒癮者及早自我察覺，及時接受治療，減少酒精對於健康的傷害。除此之外，中心也將透過酒精知識與酒癮防治的衛教推廣，以及酒癮篩檢問卷，預防民眾酒精成癮，或及早找出酒癮患者提供治療。

凡是有飲酒問題或戒酒需求的民眾及家屬可以透過免費的專線 0800-255959以及下列方式尋求專業的諮詢與服務。