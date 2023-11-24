【更新】 郭台銘宣布退選：選擇成全，已是能奉獻給故鄉全部的愛 賴佩霞：艱難但最好的決定

更新時間：2023 -11-24 14:42

民眾黨「柯盈配」、國民黨「侯趙配」今（24）日早上相繼赴中選會登記，以整合在野為目的的「郭賴配」也於下午正式宣布退選，賴佩霞坦言這是艱難但最好的決定，郭台銘則表示人退志不退，呼籲一定要完成政黨輪替。

郭台銘今日下午在臉書發文表示，「在世界的商場上，我從來不從低頭；在疼惜台灣人民這個關卡上，我始終放不下。如果沒有人願意彎腰，對期待政權輪替的台灣人來說，情何以堪？」

他說，「成大事者不計毀譽，郭台銘或許可以被人遺忘，但為中華民國的未來，選擇成全，已是我能夠奉獻給故鄉全部的愛。」

他強調，「人退，志不退；STOP, RESET, RESTART。」他也呼籲，一定要贏，完成政黨輪，改變台灣。天佑中華民國。聲明末尾有郭台銘親筆簽名，並註明今日14時。

然而，郭董在聲明中並未如先前媒體所報導，透露將支持贏面最大、能下架賴政府的人馬。

副手賴佩霞也在臉書表示，「今天早上，郭董召集了團隊告訴大家，2024年，我們不會出現在選票上了。」她坦言，這是一個艱難的決定，但也是再三思考後，此刻所能做的最好決定。

賴佩霞提及，這一路，沒有背棄理念。過程中，我們沒有傷害任何人，一起完成了台灣民主歷程中重要的公民運動，而他們也深知大家會有的失望。但她回望一路走來的種種，表示這些感動的回憶，是一路前行的力量；每一個人的努力，都帶給了社會一份改變的希望，這些變化是真真實實的存在，不會因為任何政治局勢變化而消退，她為大家的付出深深感動與驕傲。

賴佩霞回憶與郭董參選的目的，「就是要讓台灣可以更團結凝聚，人人過上更好的生活，」強調他們在每一步都盡己所能的努力，希望能整合一切可以整合的力量。「我們真的每一分、每一秒都在盡力，直到最後一分鐘，都不願意放棄。」

賴佩霞也提及，團結合作需要一段釋放善意、各方展現誠意、培養默契的完整過程。昨日，在大家的見證下，結果不言而喻，「整合破局是讓我們最難過的。然而，參與政治並不是為了一個人或一個黨，更不是為了一次選舉，而是為了我們共同摯愛的家園！」

賴佩霞稱讚郭董，「是一位實業家，我們共同見證了他的器度與視野。」也強調，今日這個暫停，正是為了繼續與大家並肩同行。「正如郭董所言，明天的太陽依舊會升起。我們將會繼續守護這片，你我都深愛的土地-中華民國。」

發布時間：2023 -11-24 14:16

民眾黨「柯盈配」、國民黨「侯趙配」今（24）日早上相繼赴中選會登記，鴻海創辦人郭台銘是參選到底，還是響應「藍軍回歸」的號召體面退場成外界焦點。有媒體報導，郭台銘正在親擬退選聲明，而郭辦從昨晚迄今未對相關動態做出回應。

郭台銘曾參選2020總統大選，當年不敵國民黨參選人韓國瑜的人氣，欲與柯文哲結盟又無下文，選擇退選並負氣退出國民黨。今（2023）年5月，郭台銘捲土重來，並為當年退黨之舉鞠躬致歉，爭取選民諒解與和解。然而隨著國民黨最強母雞侯友宜出線，郭台銘在民調上不佔優勢，「換侯」路線宣告失敗，其後郭邀請侯、柯談在野整合也陷入困境，最終偕90萬連署宣布獨立參選。

隨著藍白合從包辦婚姻破局，到統計學之戰各說各話，郭台銘出面當桶箍促昨（23）日三方會談，最終仍不歡而散成鬧劇一齣。郭台銘本人及其搭檔賴佩霞，與民眾黨的合作宣告破局；侯友宜宣讀簡訊的舉動，更挪走了郭順理成章退選的台階。

僵騎虎難下的郭董，在參選登記的最後數小時內，必須決定要如主戰派所言硬抗到底，還是響應稍早國民黨副總統參選人趙少康「藍軍回歸」，「集結想法、集結、意志、集結選票」的號召。而如何體面退場，更是郭陣營的當務之急。

風傳媒報導，稱郭台銘正在親自草擬推選聲明，將於稍晚公布，預估將以在野整合不順、為達政黨輪替目標為由宣布退選，並表明支持最有機會下架賴政府的參選組合。

目前郭辦仍未有任何回應與動作。

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