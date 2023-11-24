【正港「公親」變事主】「郭董需要一個理由退選」? 郭台銘尷尬又溫暖的感恩節

更新時間: 2023-11-24 14:44

郭台銘於24日14:00正式發表退選聲明

聲明全文如下：

在世界的商業戰場上，我從來不曾低頭；在疼惜台灣人民這個關卡上，我始終放不下。

如果沒有人願意彎腰，對期待政權輪替的台灣人來說，情何以堪？成大事者不計毀譽，郭台銘或許可以被人遺忘，但為中華民國的未來，選擇成全，已是我能夠奉獻給故鄉全部的愛。

「人退，志不退；STOP，RESET，RESTART。」

一定要贏! 好嗎？

完成政權輪替，改變台灣。

天佑中華民國!

郭台銘

11-24 14:00

他的副手賴佩霞回應全文如下:

美好的一段路，我們一起努力走過。

今天早上，郭董召集了團隊告訴大家：2024年，我們不會出現在選票上了。

這是一個艱難的決定，但也是再三思考後，此刻所能做的最好決定。

這一路，我們沒有背棄理念。

過程中，我們沒有傷害任何人，我們一起完成了台灣民主歷程中重要的公民運動。這段日子，團隊所獲得的滋養與成長難以言表。

這些都是郭董以及每位支持者所給予最珍貴的禮物。

對於遍布每一個角落的支持者，我們深深記得握過的每一雙手，也深知大家會有的失望。這些感動的回憶，是一路前行的力量；每一個人的努力，都帶給了社會一份改變的希望，這些變化是真真實實的存在，不會因為任何政治局勢變化而消退，我為大家的付出深深感動與驕傲。

回到最初，我與郭董參選的目的，就是要讓台灣可以更團結凝聚，人人過上更好的生活，因此我們在每一步都盡己所能的努力，希望能整合一切可以整合的力量。

我們真的每一分、每一秒都在盡力，直到最後一分鐘，都不願意放棄。

無論是什麼樣的形式，我們都做好了萬全的準備。

團結合作需要一段釋放善意、各方展現誠意、培養默契的完整過程。昨日，在大家的見證下，結果不言而喻，整合破局是讓我們最難過的。然而，參與政治並不是為了一個人或一個黨，更不是為了一次選舉，而是為了我們共同摯愛的家園！

郭董，是一位實業家，我們共同見證了他的器度與視野。

而今日這個暫停，正是為了繼續與大家並肩同行。

Stop, Reset, Restart!

這一路上，感謝有每一位的支持、陪伴、鼓勵。

正如郭董所言，明天的太陽依舊會升起。

我們將會繼續守護這片，你我都深愛的土地-中華民國。

更新時間: 2023-11-24 14:18

中選會20日開始受理總統、副總統候選人登記，有支持者到鴻海創辦人郭台銘家門外單膝下跪，呼籲郭台銘儘快登記參選總統，不能辜負連署支持者的期待。總統、副總統候選人登記截止時間為今天(24日) 下午5時30分。 中央社

首次發稿: 2023-11-24 12:38

郭柯侯昨(23日) 下午在君悅飯店舉行會談，但開場即因要在25樓舉行3人會談、抑或直接在媒體前公開討論，爭論不休，隨後又因民調讓幾趴等議題陷入僵局，最後不歡而散；讓身為主人的鴻海創辦人郭台銘所說「無言的結局」，最終成真。

昨下午這場被稱為「藍白整合最後一場」的會談，自上午一開始，就因要到哪裡談而各說各話。民眾黨總統參選人柯文哲上午邀請郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜下午在君悅飯店公開會面，侯友宜則表示，他已跟前總統馬英九在馬英九辦公室等候，盼改約在馬辦。

雙方除對地點各持己見，郭辦更在君悅飯店準備倒數計時器供媒體拍照，等待侯友宜到場；不過，下午4時46分，侯友宜在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫陪同下抵達君悅飯店，並進入會前記者會的大會議廳入座、等候郭台銘與柯文哲。

郭辦原安排侯友宜帶一名幕僚，前往25樓場地進行3方會談，並強調全程會錄影，但侯友宜等人仍希望在馬英九、朱立倫都在的情況下，舉行公開透明會談；在一度僵持後，郭台銘、柯文哲下樓進入會場，但雙方一言一語交鋒，完全沒有交集。

郭台銘先致詞表示，依據21日及昨天的討論，他本來預期侯友宜會單獨出席，沒想到帶來了他的貴人及恩人馬英九，讓他跟飯店人員急得像熱鍋上的螞蟻，會議空間位置需要重新思考擺放方式，還要再訂房間讓馬英九休息，「如果有所怠慢我先跟你道歉，失禮了」。

對此，馬英九強調自己今天是擔任見證人的角色、不發言。郭台銘隨後點名朱立倫，希望朱立倫說明自己的角色，因為這場會面若是要政黨協商，那他(郭台銘) 就應退出「走自己的路」，留國民黨及民眾黨單獨談；郭台銘更說，原預期侯友宜單獨出席，沒想到馬英九、朱立倫兩名「重量級的不速之客」陪同到場。

輪到侯友宜致詞時，侯友宜唸出柯文哲寄給他的簡訊內容，提及柯文哲希望郭柯侯3人可以一起見面，要找公開的地點，「如果credit要給郭董，約郭家也可以，郭董需要一個理由退選」等內容。

柯文哲致詞時則回嗆侯友宜說，唸簡訊是名嘴側翼在做的事；侯友宜又回說，剛剛有先取得柯的同意。侯柯兩位主角一開場互嗆，場面一度尷尬。

此後，藍白陣營糾結在民調爭議。侯友宜強調，沒有所謂讓6%，也沒有誰讓誰，他不能接受人格侮辱，並指希望郭台銘與馬英九一樣是見證者的角色。

柯文哲則數度重申，達成2024政黨輪替就是組成最強勝選組合，並比喻有機關槍可用為何要用步槍，認為應贏得選舉而非糾結民調「讓幾趴」。

根據中央社，當侯友宜、柯文哲兩人為民調爭執時，郭台銘使出「尿遁」離開會場，並休息5分鐘。事後，郭台銘與副手賴佩霞在臉書打卡，稱「裡頭上統計課，我們在外面喝咖啡」。

延伸閱讀: 【大選倒數50天•藍白合最後會談】郭台銘: 要談就要有結論 搞不好要挑燈夜戰

在野整合會談進入下半場，藍白仍糾結在民調。郭辦發言人黃士修提及，盼藍白雙方不要糾結民調，就如同郭台銘也不會要求朱立倫檢視5月的10幾份的民調；此話一出，朱立倫隨即回應，千萬不要污辱5月的民調，講完話後起身，與馬英九、侯友宜離開會場。

在侯、朱、馬離場後，郭台銘回到會場表示: 今天(23日) 是感恩節，應該是個好日子，但原本應是3人與談，自己也是主角之一，如今卻被動升格為見證者，感恩節不該如此，「做主人的很難接受」。

23日深夜他則在臉書感性PO文, 標題為

【一份長達五十年的感恩之情】全文如下:

今天是感恩節，我想述說一份長達五十年的感恩心情。

10月中旬，我前往萬華參加廣照宮飛天大聖聖誕餐會，「巧遇」廣照宮董事長陳錦璋、副董事長周輝昭。周輝昭突如其來的打招呼，讓我又驚又喜，瞬間勾起放在我心裡長達50年的往事。當初沒有他們幫助，就沒有我的創業之路。

1974年，我展開我的創業之路，第一代的鴻海工廠登記在台北市西園路上，這一代有個老地名為「加蚋仔」。當時的加蚋仔還是荒涼地方，連結板橋及萬華的光復橋，還是座吊橋。

我承租周來旺先生的房子（即周輝昭的父親），成立第一代的鴻海工廠，這就是我的「起家厝」，我在這裡設置塑膠射出成型機，生產對講機塑膠殼，還有組件代工。所謂的「第一代的鴻海工廠」，如今看來就是一般的公寓住宅，這間房子可是裝滿我們的創業夢想。

創業維艱，我的先妻林淑如也在西園路的工廠進進出出幫忙，我們都很節儉，員工們也都珍惜材料，想出很多方式進行生產，增加效率與產量。創業不免會有燃眉之急，那時淑如會與周來旺先生請託，說「不好意思，房租差了一些錢，明天補」，而周先生總是慷慨應允，他是我創業路上的貴人之一。

我從創業之初，自己與同事騎車送貨，和模具老師傅搏感情，沒水和人家借水，沒電和人家借接電，還有陳錦璋先生也協助我很多，讓我在加蚋仔逐漸發跡、茁壯，當初沒有他們幫助，就沒有我的創業之路。

我非常感謝那時加蚋仔人這樣對待我一位板橋人。我常覺得我是「加蚋仔阿銘」，我就是帶著這份感恩的心情，在我創業路上持續打拚。

感謝我的恩人，將近五十年創業路上的點點滴滴，我郭台銘點滴在心，滿懷感恩。

祝福各位感恩節快樂！