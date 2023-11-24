芝士控、草莓控快看！「Cheese Talk」全新起司蛋糕品牌台中、台北和新竹限定快閃

北海道雙層芝士蛋糕製法原封不動搬來台灣囉，喜歡芝士口感的朋友不要錯過，全新芝士蛋糕品牌「Cheese Talk」，將於11/27-12/26台中新光、12/15-01/03 台北忠孝sogo、1/03-02/18新竹巨城等百貨將陸續閃亮快閃，限定出爐。

擁有時尚可愛造型的Cheese Talk北海道雪山芝士燒，因為上層慕斯的輕盈口感，在日文鬆軟是ふわふわ發音類似福娃，側剖面倒過來看像是一個可愛的娃娃臉。

Cheese Talk由點心主廚親赴日本考察向巴斯克乳酪的酒井雅秀師傅學習，傳承自北海道雙層芝士蛋糕製法，調和數種奶油乳酪烘烤出濃厚綿密的下層，再使用北海道高梨乳酪製作口感輕盈的上層慕斯，兩種口感的乳酪風味，香濃而不膩，原汁原味重現。

Cheese Talk北海道雪山芝士燒。（圖／Cheese Talk）

草莓控則別錯過雪藏草莓芝士燒，添加店家精心熬煮的台灣草莓果醬做成草莓芝士，並放入整顆台灣草莓，一口吃進酸甜風味，以及濃濃的乳酪香。

另外，快閃店中也販售北海道芝士達茲，口感如台灣的牛粒是鬆軟的小點心，非常適合搭配下午茶。店家嚴選義大利帕瑪森起士粉及北海道奶油芝士調和香濃馥郁，最佳完美比例，層層入口味覺豐富；草莓生乳達茲用慢火熬煮草莓及北海道奶油，一口咬下草莓蛋糕和北海道奶油酸甜香氣撲鼻，非常適合草莓控喔。

一口咬下草莓生乳達茲，草莓蛋糕和北海道奶油酸甜香氣撲鼻。（圖／Cheese Talk）