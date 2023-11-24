集結法國、荷蘭、日本博物館藏品 故宮特展「無界之涯」探索16世紀東西交流

國立故宮博物院北院年度大展「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」11 月 23 日磅礡登場，集結國內外 12 家館所珍貴典藏，呈現 16 世紀經由海上航行所展開的匯聚與交流的故事。

總策展人故宮副院長余佩瑾表示，對 16 世紀人們來說，無邊無際的大海充滿希望，為一次次越過海洋的探險家帶來不同機遇。16 世紀葡萄牙人詩人卡蒙斯（Luís Vaz de Camões）曾說：「陸止於此，海始於斯」，訴說著陸地的盡頭，卻正是大海的起點，見證當時歐洲嚮往海外探險的風氣，更為世界不同端點人們的相遇，立下一個絕佳的註腳。

此次展覽透過 16 世紀到 17 世紀上半葉，西班牙、葡萄牙與荷蘭三大海上探險船隊的航行路線，串連起歐洲、美洲與亞洲三大洲之間「大交換」時代的物件。與此同時，身處同一時代下，被海洋四面圍繞的台灣，也透過考古出土的實物，逐漸展現身影，讓世人看到台灣的關鍵角色與重要定位。

「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」特展，透過展出的輿圖、羅盤、銀幣、沈船出水的貿易瓷，以及故宮典藏書畫、文獻等展件，訴說一個藝術、知識與文化多元交會的世界新貌，展現 16 世紀東西文化交流的豐富內涵。除了故宮，也向國內外其他館所商借 78 組件文物，如法國吉美國立亞洲藝術博物館、荷蘭國家博物館、日本大阪市立東洋陶磁美術館等亦出借珍貴典藏。

亮點展品包括：故宮院藏品－重要海洋文獻明代張燮《東西洋考》、約 1560 年代〈海圖〉、明代仇英〈水仙蠟梅圖〉、明末清初〈安平壺〉等。法國吉美國立亞洲藝術博物館藏－明萬曆年間〈漳州窯五彩羅經帆船紋盤〉：盤心「天下一」的字銘，具有天下定於一個方向的含意，周圍環繞北斗九星、天干地支、易經卦象等字銘，盤面飾有帆船、海魚、波濤、山脈與星座圖案，可視為海上航行的備用羅盤。

荷蘭國家博物館藏〈青花翼龍形軍持〉：「軍持」為梵語音譯的淨瓶，明清時期多為外銷出口東南亞的貿易商品，器身作曲線昂首龍形，左右肩繪有翼龍展開的雙翅，氣勢非凡。大阪市立東洋陶磁美術館藏明代天啟年間〈五彩網眼魚藻紋盤〉：盤面滿佈青花網眼，盤中彩繪魚兒、水草交錯排列，為觀者帶來魚兒深陷網中或逃出魚網的想像空間。

行政院長陳建仁在開幕式中指出，故宮北部院區現有建築與設施均已陳舊，正館展覽空間現已登錄為歷史建築，因此行政院投入超過 100 億元，推動「新故宮計畫」，提升故宮參觀品質、觀光量能以及拓展文化外交。明年就是荷蘭東印度公司在台南安平開始建築堡壘、發展市鎮滿 400 年，從這次故宮特展的豐富文物可看出，早在 16 世紀台灣參與當時全球互動的身影，以及與世界各地人們的交流接觸。

「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」特展

日期：2023-11-23 至 2024-02-18

地點：國立故宮博物院北部院區 105、107 陳列室



「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」特展，法國吉美國立亞洲藝術博物館藏〈漳州窯五彩羅經帆船紋盤〉（圖／故宮）



「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」特展，1560年代〈海圖〉（圖／故宮）



「無界之涯—從海出發探索十六世紀東西文化交流」特展，中央研究院歷史語言研究所藏〈坤輿萬國全圖〉（圖／故宮）