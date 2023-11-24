日本影后滿島光狂讚台灣　將出任金馬頒獎人

以《First Love初戀》、《四重奏》席捲亞洲的日本影后滿島光23日受金馬執委會之邀來台，將在「金馬電影大師課」 系列課程分享演出經歷，並於25日「第60屆金馬獎頒 獎典禮」擔任頒獎人。金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局合作、 和碩聯合科技贊助支持的「金馬電影大師課」，超過3000人報名 ，滿島光也是授課講師之一。

滿島光第三次來台灣表示非常喜歡台灣，狂讚台灣人給人很有朝氣、很有能量的感覺， 希望以後可以來台灣住上一年，也期待在金馬獎與電影人交流， 開啟未來各種不同的合作機會。

她坦言，自己也曾有抱著劇本睡不著、 擔心失敗的夜晚，希望向學員分享排解方法。她會像偵探福爾摩斯， 一步步釐清內心真正的想法，樂於向劇組請益， 或在淋浴時把水開到最大，大聲唱歌吶喊，放鬆心情，很開心自己如願成為了當初憧憬的人， 從一位歌手轉職為演員。

滿島光說，她的表演啟蒙是王家衛導演經典作《重慶森林》 中的王菲。第一次看到王菲在片中的演出時就深受吸引， 後來發現對方也是歌手出身，更讓她重新審視「 音樂的背景對表演是一種加分，表演也有節奏， 我們在演繹角色的喜怒哀樂時，也像是在詮釋歌曲的喜怒哀樂。」

《First Love初戀》男主角佐藤健形容滿島光猶如「太陽」， 許多人都認為她全身充滿溫暖陽光，然而她在作品裡時常演出悲傷、 憂鬱的角色，反差極大。對此她表示，「路上有很多擦身而過的人， 可能想哭無法大聲哭、想說話無法大聲說、懷抱痛苦無法展現， 我希望用全身來感受他們的喜怒哀樂、代替他們發聲。」

很多人因日劇《四重奏》認識滿島光， 她坦言起初因工作太忙曾婉拒演出，編劇坂元裕二為此連番拜訪，「 他真的很希望我參演，說話時激動到手都抖了， 像他這樣的人物都如此請求，那不管工作再忙，我都願意努力看看。 」她也一度拒絕了《First Love初戀》的邀演，不知體力能否負荷如此長期的製作， 後來被導演的誠意打動， 某次和導演吃完飯回家路上甚至突然哭了出來，「 內容當然非常重要，但我最重視的還是和我合作的人。」

趁著此次受金馬邀請來台，她也把握時間四處參訪， 透露已事先查了很多旅遊資料，特別研究台灣美食， 不但讚美今日工作人員為她準備的海鮮粥， 喜歡台灣茶藝的她也已約好了茶藝館，俏皮揮手說要「保密」 不會公開是哪間。

11月30日即將過生日的她，也現場許下生日願望， 第一是希望參演台灣電影，第二希望在明年龍年，去很多有「龍」 的地方。談及期待合作的台灣導演或演員， 滿島光笑稱喜歡的真是太多了！ 也表示最想出演的台灣電影角色是中餐廚師，「 因為炒菜的時候煙霧瀰漫很有電影感，想挑戰廚師豐富的動作。」