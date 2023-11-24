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日本影后滿島光狂讚台灣　將出任金馬頒獎人

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/24 11:07
滿島光受金馬執委會邀請來台參加金馬電影大師課。（圖／金馬執委會）

滿島光受金馬執委會邀請來台參加金馬電影大師課。（圖／金馬執委會）

以《First Love初戀》、《四重奏》席捲亞洲的日本影后滿島光23日受金馬執委會之邀來台，將在「金馬電影大師課」系列課程分享演出經歷，並於25日「第60屆金馬獎頒獎典禮」擔任頒獎人。金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局合作、和碩聯合科技贊助支持的「金馬電影大師課」，超過3000人報名，滿島光也是授課講師之一。

滿島光第三次來台灣表示非常喜歡台灣，狂讚台灣人給人很有朝氣、很有能量的感覺，希望以後可以來台灣住上一年，也期待在金馬獎與電影人交流，開啟未來各種不同的合作機會。

她坦言，自己也曾有抱著劇本睡不著、擔心失敗的夜晚，希望向學員分享排解方法。她會像偵探福爾摩斯，一步步釐清內心真正的想法，樂於向劇組請益，或在淋浴時把水開到最大，大聲唱歌吶喊，放鬆心情，很開心自己如願成為了當初憧憬的人，從一位歌手轉職為演員。

滿島光說，她的表演啟蒙是王家衛導演經典作《重慶森林》中的王菲。第一次看到王菲在片中的演出時就深受吸引，後來發現對方也是歌手出身，更讓她重新審視「音樂的背景對表演是一種加分，表演也有節奏，我們在演繹角色的喜怒哀樂時，也像是在詮釋歌曲的喜怒哀樂。」

《First Love初戀》男主角佐藤健形容滿島光猶如「太陽」，許多人都認為她全身充滿溫暖陽光，然而她在作品裡時常演出悲傷、憂鬱的角色，反差極大。對此她表示，「路上有很多擦身而過的人，可能想哭無法大聲哭、想說話無法大聲說、懷抱痛苦無法展現，我希望用全身來感受他們的喜怒哀樂、代替他們發聲。」

很多人因日劇《四重奏》認識滿島光，她坦言起初因工作太忙曾婉拒演出，編劇坂元裕二為此連番拜訪，「他真的很希望我參演，說話時激動到手都抖了，像他這樣的人物都如此請求，那不管工作再忙，我都願意努力看看。」她也一度拒絕了《First Love初戀》的邀演，不知體力能否負荷如此長期的製作，後來被導演的誠意打動，某次和導演吃完飯回家路上甚至突然哭了出來，「內容當然非常重要，但我最重視的還是和我合作的人。」

趁著此次受金馬邀請來台，她也把握時間四處參訪，透露已事先查了很多旅遊資料，特別研究台灣美食，不但讚美今日工作人員為她準備的海鮮粥，喜歡台灣茶藝的她也已約好了茶藝館，俏皮揮手說要「保密」不會公開是哪間。

11月30日即將過生日的她，也現場許下生日願望，第一是希望參演台灣電影，第二希望在明年龍年，去很多有「龍」的地方。談及期待合作的台灣導演或演員，滿島光笑稱喜歡的真是太多了！也表示最想出演的台灣電影角色是中餐廚師，「因為炒菜的時候煙霧瀰漫很有電影感，想挑戰廚師豐富的動作。」
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更新時間 : 2023-11-24 15:32 GMT+08:00

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