【更新】「柯盈配」鎖死 柯文哲、新光公主吳欣盈 ：這次要贏回國家、贏下未來

更新時間：2023-11-24 12:13

民眾黨總統參選人柯文哲今（24）日上午11時前往中選會正式登記參選，副手正如外界所傳為「新光公主」、民眾黨立委吳欣盈。

柯文哲表示，當了30年的外科醫生，2014年在不被看好下當選台北市長，2019年成立民眾黨成為藍綠之外的第三大黨，他認為自己10年來被賦予愈來越多的期望。

他指出，台灣目前面臨很多挑戰，少子化、高齡化、勞動力負成長，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，低薪通膨、產業轉型、高房價高房租，國債大幅增加、勞保即將破產等，「這已不是我們當時期望的美好未來。」

柯文哲指出，民進黨完全執政，卻沒有完全的改革，政蔡沒有長期規劃只有短期大撒幣，增加下一代的負擔。他認為「身為在野勢力領袖，我有責任挺身而出。」

他提及，自己從來沒有想過會站在民進黨的對立面，然而為了下一代及公平正義，他應當挺身而出，並邀請吳欣盈委員「一起義無反顧拚一次。」

談及副手，柯文哲盛讚吳欣盈是民眾黨值得信賴的立委，畢業於英美名校，對公共事務有熱誠，也曾任職新光人壽慈善基金會的執行長，任職立委期間優異表現也是有目共睹。今年在立法院、在歐洲議會也為台灣的發聲，強調台灣立場，他相信吳欣盈是一起為台灣下一代打拼的堅定夥伴。

柯文哲強調，未來會用理性、務實、科學帶領台灣脫離來藍綠意識形態的泥淖，會打造共榮社會實現國家治理，堅持民意專業價值，會解決人口危機，改善勞動條件，延長義務教育年限，投資高等教育，守護醫療品質，落實居住正義，提升潔淨能源，確保能源供給穩定，創造社會和諧，用人不分黨派，也強調會守護民主，堅持公開透明與廉政。

柯文哲表示，「這次不僅要贏回我們的國家，也要贏下我們的未來。」

發布時間：2023-11-24 10:33

沒有「柯郭合」 柯文哲副手傳拍板「新光公主」吳欣盈 11時赴中選會

「藍白合」兄弟登山各自努力，民眾黨總統參選人柯文哲今日上午11時將前往中選會正式登記參選，外傳「新光公主」、民眾黨立委吳欣盈因金融及國際領域專才，脫穎而出成為柯文哲的副手搭檔。

藍白合23日於君悅世紀大破局，外傳國民黨將推出侯友宜、戰鬥藍精神領袖趙少康共組「侯趙配」，於今日11時45分前往中選會登記參選。民眾黨方面也早有副手的口袋名單人選，根據柯文哲先前提出3項條件，副手須為女性、中南部、企業界或財經界，並與柯文哲互補，去年因時任不分區立委蔡壁如請辭而遞補的新光第三代吳欣盈，顯然符合條件，目前確定會陪同柯文哲前往。

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民眾黨副總統參選人名單還包括前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮、台北市前副市長鄧家基，以及競選總幹事黃珊珊。鄒開蓮先前已然婉拒邀約；黃珊珊擔任柯辦競選總幹事、內定出任不分區等更多政治考量因而已被排除；鄧家基則出身環工背景，曾任台北市副市長，呼聲高但不符合「女性」這項條件。至於與鴻海創辦人郭台銘的副手搭檔賴佩霞合作，也因昨天的會談而破局。

吳欣盈出身新光集團，4年前出任民眾黨不分區立委，就曾震撼金融圈和政壇，去年遞補蔡壁如的缺也是為了政治歷練，如今更進一步成為副手，也算是水到渠成。柯就曾稱吳欣盈之於民眾黨相當於蕭美琴之於民進黨，能補足柯文哲在國際及企業關係的薄弱之處。