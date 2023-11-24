機器人理財規模逾75億•金管會強化監理將修法　經濟部：AI商機挹注•11月批發業營收拚翻紅

機器人理財資產規模及客戶數持續成長，截至今年第3季底止，16家投信及銀行機器人理財業務資產規模已衝破新台幣75億元。金管會研擬強化監理位階，預計明年上半年完成修正投顧管理規則。

自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）又稱為「機器人理財」，是指應用AI（人工智慧）及大數據分析提供客戶投資理財建議的顧問服務，和客戶經由網路互動，全無或極少以人工進行。

金管會昨(23日) 公布，截至今年第3季底止，已有16家業者開辦機器人理財業務，累積資產規模達75.52億元，年增16.32億元或27.57%；累積客戶數達17萬3072人，年增1萬3340人或8.35%。

對於機器人理財業務，投信投顧公會已在2017年6月30日發布「證券投資顧問事業以自動化工具提供證券投資顧問服務作業要點」，投顧事業若擬從事自動化顧問業務，須依服務作業要點規範辦理。

中央社引述金管會證期局主秘尚光琪在例行記者會說明，為強化監理，金管會規劃提升機器人理財業務監理位階，從業界自律規範提高至法令等級，因事涉投顧管理規則修正，預計明年上半年完成修法。

根據金管會統計，機器人理財資產規模前3大投信分別為復華投信的2.44億元，市占率達3.23%；野村投信資產規模2.14億元，市占率2.83%；群益投信資產規模0.22億元，市占率0.29%。

銀行方面，以國泰世華銀行機器人理財資產規模達18.34億元居冠，市占率達24.28%；其次為第一銀行15.21億元，市占率為20.14%；永豐銀行以7.37億元資產規模、市占率9.76%名列第3。

此外，尚光琪表示，金管會今年(2023年) 8月公布「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」及「公開收購說明書應行記載事項準則」部分條文修正草案，目前已完成預告，將正式上路。

其中有2項修正重點，第一，為強化對公開收購應賣人權益保障，金管會將原先散落在問答集等處的實務作法正式納入法規，明定公開收購人若以國內有價證券作為收購對價，應提出存款或股票等高流動性資產作為履行支付備案。

其次，考量上市櫃公司股票已全面無實體發行，金管會明定應賣有價證券數量超過預定收購數量時，一律按同一比例分配至股為止向所有應賣人購買，刪除原先所列「公開收購上市或上櫃公司股票應按比例分配至仟股」規定。

另一方面，經濟部23日公布10月批發業營業額為新台幣1兆550億元，年減幅度自9月的3.6%收斂至0.9%，主要受惠於AI商機推升機械器具批發業營收達新台幣4976億元，年增2.2%，終止連11黑。經濟部樂觀預估，11月整體批發業有機會拚正成長。

經濟部今天發布10月批發業營業額概況，10月批發業營業營收為1兆550億元，年減0.9%，雖是連12黑紀錄，不過衰退幅度連續6個月縮小；累計今年1至10月為9兆7048億元，年減8.9%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，受到全球經濟成長平緩，終端需求低迷，產業持續去化庫存影響， 建材批發業、布疋及服飾品批發業及化學材料批發業持續負成長，分別年減10.5%、9.3%及6.5%。

值得注意的是，10月機械器具批發業營收達4976億元，年增2.2%，結束連續11個月負成長。黃偉傑表示，受惠人工智慧（AI）應用需求持續擴增，帶動相關零組件訂單增加。

食品飲料及菸草批發業方面，10月營收為1086億元，年增2.9%，連續3個月正成長，主因下游零售餐飲通路備貨動能持續、水產品外銷動能增強，部分商品價格調漲所致。

展望未來，中央社引述黃偉傑表示，隨著客戶庫存逐漸去化、AI商機續旺，以及耶誕及元旦假期等消費潮，客戶端拉貨動能可望提升，在去年低基期因素下，預估11月批發業營業額將由黑翻紅，介於1兆109億元至1兆409億元，年增幅度在0.9%至3.9%之間，成長態勢有望延續至12月。