【更新】朱立倫動員令挺「侯趙配」侯友宜：進門前仍打給柯 趙少康籲藍軍歸隊

更新時間：2023-11-24 11:41

國民黨今（24）日上午11時召開中常會，拍板通過趙少康為國民黨副總統參選人，黨主席朱立倫宣布，全黨動員令挺「侯趙配」，拚戰到最後一刻。

朱立倫表示在會上表示，這段期間秉持最大耐心與同理心， 堅定合作不到最後一刻絕不輕言放棄，但「侯友宜與朱立倫備受屈辱卻喚不回真心」。面對中華民國的未來，民眾最期望的政黨輪替，全黨上下必須團結一致不分彼此，拚盡所有力氣，一定要勝選。他正式以國民黨主席發出全黨動員令，全黨一起支持侯友宜，「最後勝利一定是我們的」。

侯友宜表示，一路走來風風雨雨，最希望是順應６成民意讓藍白合作，也拿出最大心意與誠意，希望可以並肩作戰，但很遺憾「讓６成民意失望了。」

侯友宜表示，剛剛在進中常會門之前，還是打電話（給柯文哲），「沒有接上」，如同所承諾的「等到最後一刻」。侯友宜表示，時間到了，必須選出最勇敢的副總統參選人他一起並肩作戰，也就是「我們最熟悉、最有戰鬥力，也帶領一群國民黨民意代表」的趙少康。

侯友宜表示，趙少康是「臨危受命、情義相挺、沒有自己」，選戰剩下時間不多，這場硬戰是期待凝聚所有力量贏得勝選，趙少康戰力十足，不僅帶領一群民意代表，也積極培養新秀。兩人搭配是「侯趙配」是好兆頭，「侯康配」是好康配，兩人會一起贏回中華民國這片土地，贏回台灣的安居樂業。

趙少康則表示，原本也是很期望藍白合，昨天看到三方會談還心頭一喜，覺得有機會。直到剛剛10點半11點前，侯友宜仍致電給柯文哲，做最後的努力希望對方回心轉意，但對方沒接。

趙少康表示，北北基由他奮鬥，侯友宜負責中南部，他也呼籲藍軍必須歸隊，不應該再有其他想法，集中想法、意志與選票，分成4股「選票就分散了」。

發布時間：2023-11-24 09:54

轟轟烈烈又曲折的「藍白合」昨（23）日在君悅酒店寫下世紀破局的無言結局，國民黨總統參選人侯友宜深夜喊話，稱肩負民意，將組成最堅強的戰隊，贏得勝利。外傳侯友宜將搭上戰鬥藍精神領袖趙少康，於今（24）日上午11時45分前往中選會登記參選。

乘載6成民意的「藍白合」，終究侯、柯不在一張選票上，支持者大失所望，台大哲學系教授苑舉正更直呼是一場丟臉鬧劇，讓對岸14億人看笑話。侯友宜23日深夜在臉書信心喊話，「心頭抓乎定，大家逗陣行，一定會成功！」

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侯友宜表示表示，在國家安全之前，人民期待改變之下，藍營15縣市首長，全體立委、議員、里長，以及海內外同志，會跟所有民眾一起，組成最堅強的戰隊，堅持到底，贏得勝利，讓國家重回安定繁榮的道路，就是我們的使命與責任。強調「肩負民意，攜手前行，我們義無反顧！」

今日是中選會正副總統參選登記的最後期限，國民黨將於上午11時舉行中常會通過侯副手案，並將於11時45分前往中選會正式登記參選。外傳新黨創黨大老、戰鬥藍精神領袖的資深媒體人趙少康，是呼聲最高的副手人選，中國時報引述近侯人士指出，有與侯關係深厚之人力挺趙少康。

聯合報分析，侯友宜為國民黨本省籍政治菁英，勤跑基層在警界藍綠通吃，具本土草根色彩；趙少康為外省籍社會意見領袖，對中產階級與知識藍頗有號召力，從政期間曾締造三次選舉高票紀錄，戰鬥藍實力更不容小覷。

侯友宜不擅言詞，但腳踏實地形象深入人心；趙少康由政轉眉言辭犀利、號召力強，在黨內又與韓國瑜結盟，可謂相當互補。若「侯趙配」再搭上名列不分區名單第一人的韓國瑜，可謂三管齊下，侯主南、趙闖北，韓輔選，一舉囊括本土藍、戰鬥藍與深藍，力拼最大程度收攏選票，達成國會過半。