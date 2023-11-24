台北表演藝術中心、香奈兒Camping Asia計畫　肯亞藝術家《我是紅》揭幕

臺北表演藝術中心（簡稱北藝中心）、法國國家舞蹈中心（the Centre National de la Danse of France 簡稱CND）與香奈兒品牌推出2023 Camping Asia計畫，帶來一系列以表演藝術為核心的營隊課程，包含工作坊、表演節目與其他活動，於11月20日至12月1日期間於臺北表演藝術中心舉辦。

2023年Camping Asia邀請來自15個地區的23位跨領域藝術家及16所藝術院校超過157位師生共同參與，為期12天的計畫包括各種課程、工作坊、表演節目等豐富活動，促進跨領域、跨文化之間的相互學習與交流。受邀藝術家們除了授課並帶領工作坊，也將帶來11檔結合舞蹈與各種藝術形式的表演節目。

11月20日開幕當晚的表演節目為肯亞藝術家萬吉魯．卡穆尤 (Wanjiru Kamuyu) 帶來的《我是紅》（Portraits in red），探討因種族和社會偏見所塑造的審美標準。藝術家透過演出挑戰主流審美觀，並質疑長久以來被歐美美容時尚產業所主導的美學標準。

出席參加2023 Camping Asia開幕的嘉賓包含臺北表演藝術中心董事長劉若瑀、臺北表演藝術中心執行長王孟超、策展人林人中；藝術家萬吉魯．卡穆尤 (Wanjiru Kamuyu）、麥拉蒂．蘇若道默 (Melati Suryodarmo)、劉奕伶、瓦旦．督喜、西蒙．梅爾 (Simon Mayer)；以及來自法國國家舞蹈中心的代表Lola Chalou與Chloé Perol。香奈兒品牌大使桂綸鎂、許瑋甯與昆凌，品牌好友9m88、李沐、陳柏霖、ØZI、王渝屏與王渝萱也參與了當晚的開幕。

一般民眾可透過購票方式前往欣賞表演節目，詳情請洽官網。