憂中國報復 希臘首度警告官員勿參加台灣國慶活動

台灣與歐洲近年來關係益趨緊密，但日經亞洲披露，希臘政府警告國內與駐點海外的公務人員，勿要參加台灣舉辦的活動，以免激怒中國，此事也反映了歐盟 27 個成員國各懷心思，對台政策有著顯著分歧。

據一名熟悉台灣事務的希臘官員指出，上個月，台灣在雅典舉辦雙十國慶酒會前夕，希臘外交部透過電子郵件要求自家外交官、各部會公務員避免出席這場活動－此乃前所未見的舉措。

這封標註「緊急」（urgent）的電郵，是由希臘副外交部長巴帕多普洛（Alexandra Papadopoulou）署名，10 月 4 日發出。信中提到，官員若參加台灣活動，恐被視為「認同台灣獨立」，而遭到中國報復，並對希中關係造成「嚴重問題」。巴帕多普洛也在信中警告，不得在政府大樓或台灣駐希臘辦事處與台灣官員會面。

希臘的台灣問題爭議還不只這樁。今年 4 月，台灣前總統馬英九出席希臘德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）時，鬧出了遭到矮化事件。當時主辦單位先將馬英九職銜標為「台北前總統」，經我外交部抗議後，改回「台灣前總統」，未料後又改為「台北前領袖」、「中華台北國民黨前主席」。外交部批希臘反覆變更馬前總統名銜，出爾反爾行徑令人費解。

根據日經，中國是希臘的重要貿易夥伴。此郵件訓令也凸顯了歐盟在台灣政策上多有分歧。

法國總統馬克宏今年訪問北京時，大談歐洲不應介入台海衝突，引發軒然大波，許多歐洲國家都嚴正澄清，馬克宏言論不代表歐盟立場。希臘與匈牙利向來在台灣議題謹小慎微，其他歐盟國家如立陶宛、捷克、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脫維亞等國，則與台灣熱絡交流。