〈時評〉與「台灣英雄」許文龍間的「奇異恩典」交往

2000年總統大選投票日（2000年3月18日）前一群台灣學界、企業界人士自發性組成的助選團體「國政顧問團」支持當時的民進黨總統候選人陳水扁。

當時李遠哲先生辭掉中央研究院院長身分，擔任國政顧問團首席顧問。發表《向上提升或向下沈淪》的文章，號召社會有志者，勇敢參與「政黨輪替」的政治改革。其他成員包括：許文龍、陳必照、張榮發、施振榮、殷琪、蕭新煌、高志明、林鐘雄、林信義、張俊彥、曾志朗、鄭國順、邱坤良、陳其南、林懷民。

國政顧問團在當時總統大選發揮了知識份子勇敢承擔社會進步價值的責任。也有一定程度影響了選舉結果。但是這個行動對抗了當時的執政黨，因此參與者都受到了壓力。面對台灣的前途，許文龍確實是一位有心人，他曾經拜訪過李登輝總統多次，提供很多對台灣政治與社會改革的寶貴意見。包括台灣獨立的議題，也一樣提出。

參與國政顧問團過程，許文龍先生的堅持最讓人感動，他當時受到龐大的勸退壓力，但是他仍然挺身而出，參與了每次的會議。他一生都在為台灣人謀求最大的幸福努力。不論是主張台灣成為主權獨立的國家，或是在藝術音樂領域成為世界的領先者，他終其一生都努力不懈。他的成就就在台南建設的「奇美博物館」，如今已經成為世界的重要藝術景觀。其中他蒐集的義大利古典小提琴數目居世界收藏家之冠，更使全球著名音樂家都視台南為一生必定拜訪的「聖地」。

許文龍先生過世了。很遺憾，李遠哲院長在幾次赴台南旅行的過程，都希望去探望他，可惜一直都無緣與他再度見面，李遠哲院長常常回憶當年「國政顧問團」的義舉，更感佩許文龍愛台灣的精神，以及愛台灣的行動，都是典範。他的精神長在，他的慧命永存。他是特別令人懷念的「勇敢的台灣人」。

2000年陳水扁先生上任總統後，中共開始對付許文龍在中國的投資，綁架了台灣幹部威脅許文龍，要他公開簽下「退休感言」，他為了救自己的部屬，委屈求全。事後，有一回，許文龍邀請我到台南友愛街老家，特別向我陳述被中共逼迫的無奈，我完全可以諒解他心情的糾結，只是這樣的事，在當時也不方便公開。他知道我的反共立場及關注人權的堅持，因此，當我安慰他老人家時，許文龍先生感到釋然。

當天是個周末，恰恰好是他家庭音樂會的日子，十多位奇美楽團的音樂家齊聚友愛街，人手一把曼陀鈴（Mandolin），樂團指揮彈鋼琴，就這樣即興演出就開場了。許文龍打開他的寶庫，選了一把他剛剛從紐約拍賣會買下的名琴，Mischa Elman 當年使用的一把1717年的“ Recamier”史特拉底瓦里小提琴。他把琴與弓交給我，問我想想拉什麼曲子，我隨興的拉出約翰·帕海貝爾的卡農（Canon)，許文龍馬上找到合奏譜，鋼琴家即刻跟上，D大調，我們合奏兩回，賓主盡歡，為音樂會開場。

隨後，我們以即興演出的方式，由參與者輪流起音，演奏曲子，熟悉的人，馬上加入，不熟曲子的人則先在合絃上配合idle 。如此持續了整個下午。名琴在我手上演奏了四小時，那琴音甜美細緻，真是絕無僅有的一場音樂饗宴。結束音樂會後，許文龍還展示了一把他剛剛買回來的西班牙古典吉他，音質優美，手工琴的裝飾華麗。我隨手彈奏了幾曲，許文龍十分開心，我們有共同的雅興。

後來，奇美博物館開幕後，我再訪許文龍，他又介紹了一把帕格尼尼當年用過的小提琴讓我試音。那時，他已經體力不佳，坐在輪椅上。但當天他仍熱情款待我們參觀他新建的小提琴博物館。這些美麗記憶是永恆的。

那天接到李遠哲院長從美國來電，談到他多麼懐念，許文龍這樣的台灣英雄，很遺憾他生前一直沒能有機會見面。這篇紀念文，都是我們與許文龍之間的奇異恩典（amazing grace)交往，君子之交淡若水，卻深刻非凡。願他安息。