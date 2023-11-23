藍白合再破局　侯友宜公開柯文哲私人簡訊　柯酸總統應「獨自」面對困難

藍白合談判再度破局。民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘到君悅飯店公開談判，未料前總統馬英九、國民黨主席朱立倫也意外到場，總統參選登記已進入倒數24小時，藍白合談判卻仍無果。

在會談一開始，郭台銘致詞表示，當初僅邀請柯侯兩人，可各帶一名幕僚，現在卻多了兩位「重量級不速之客」，讓他跟柯措手不及，也讓當主人的他很為難，若朱立倫參與會談，變成黨對黨的協商，那他就要退出，自己走自己的路，對兩人的出席表達不滿。

在會談中，侯友宜說明了這場公開會談了來龍去脈。他在日前打電話給郭，兩人互相關心問候，隔天郭提議三人到郭家坐下好好談談，但侯拒絕了郭的提議，強調三人見面一定要「公開、透明、公正、可供檢視的」。

侯接著詢問柯是否可唸出今早的簡訊內容，柯點頭後，侯念出柯的簡訊。柯簡訊內容寫道，他希望侯郭柯三人能見面，或是柯侯兩人先談，讓侯選一個公開地點。

簡訊中也寫道，郭董需要找一個理由退選，給他面子是好的，因為太多人在看，私下見面有困難，要公開見面。

侯說道，因從頭到尾都是柯拜託馬英九當見證人，因此他提議兩人先到馬辦談，再見郭董，柯在簡訊息通話中皆未婉拒在馬辦見面，侯卻在從媒體得知這場會談的時間、地點後，柯才回覆不到馬辦，但「非常歡迎馬前總統一起過來」。

對於簡訊遭公開唸出，柯在致詞時表示，雖然他同意，但將私人簡訊拿出來念的舉動，是名嘴和側翼在做的事，不是總統要做的事。

侯友宜聽了立刻表示，「不能這樣說，我是經過你的同意才唸，你也可以不同意阿」，柯文哲也立即打斷「好，你不要打斷我的話」。

柯文哲表示，11月15日他和馬英九及朱立倫簽的6項協議，他至今都遵守，只是在第3點民調卡住，一個問題已超過一個禮拜無法解決，今天離登記時間剩最後20小時，應該思考下一步台灣怎麼走。

柯文哲還說道，下一任台灣總統要面對的困難很多，當總統候選人要有能力，單獨面對困難，「而不是需要一堆保母」。

郭台銘在會談中一度以上廁所為由離席，直至侯、朱、馬離開會場後才回到了會談現場，他感嘆自己原是主角之一，卻變為見證者，讓他很難接受，他不希望是無言的結局，但很不幸地，好像是無言的結局，因為「統計學」還沒上完。

柯最後也向在場媒體致歉，並表示他仍會尋求志同道合的朋友完成政黨輪替。