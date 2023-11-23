Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

南韓：北韓受俄羅斯幫助成功發射衛星　目前無第七次核試跡象

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/23 17:52
金正恩與普丁13日於俄羅斯東方太空發射場會面（圖／KCNA via 路透社）

金正恩與普丁13日於俄羅斯東方太空發射場會面（圖／KCNA via 路透社）

南韓國家情報院表示，北韓21日晚間所發射的偵察衛星已成功進入軌道，且是受到俄羅斯的幫助，至於提前發射的原因，可能是為了在最佳氣象條件下發射，避免再次失敗。

韓聯社報導，南韓國家情報院在今（23）日舉行非公開會議，並透露會議中的報告內容。國情院認為，北韓此次成功發射偵察衛星，其成功原因與俄羅斯的幫助脫離不了關係。

國情院說明，朝俄會談結束當時，普丁就公開表示要支援北韓發射體，會談結束後，北韓向俄羅斯提供設計圖及第1、2次發射的相關數據，俄羅斯也向北韓提供該數據的分析結果。

但國情院也表示，目前只知道北韓得到了俄羅斯的幫助，但還不清楚俄羅斯具體給予了北韓怎麼樣的幫助。

對於北韓提早於預告日期1個多小時前發射的原因，國情院院長金奎賢表示，他們認為，北韓是為了在最佳氣象條件下發射，才將時間提前，是為了不再重複第1、2次發射的失敗而做出的決定。

在北韓第一次發射衛星失敗後，南韓將殘骸打撈起，並與美國共同進行分析，國情院說明，分析結果顯示，當時所搭載的衛星並不能稱得上是偵察衛星等級，且開發新型人造衛星一般需約3年的時間，北韓聲稱可拍到關島美軍基地，但遲遲未公開該衛星影像，因此無法確定該顆衛星的質量。

對於北韓固體燃料發射技術，國情院表示，根據他們所掌握到的資訊，洲際彈道飛彈（ICBM）目前仍處於開初期開發階段。

國情院也表示，近期沒有發現北韓進行第7次核試的跡象，2023年核試的可能性不大，但2024年只要金正恩下定決心，仍有可能隨時進行核試。

追加發射偵查衛星方面，國情院認為可能性不大，但還是有可能在明年發射。
南韓
北韓
軍事偵察衛星
俄羅斯
核試

相關新聞

北韓發射偵察衛星　南韓為自保暫停919軍事協議部分內容
北韓發射偵察衛星　南韓為自保暫停919軍事協議部分內容
2023/11/22 20:59
預告日期給假的？北韓提前發射軍事偵察衛星　稱成功送上軌道
預告日期給假的？北韓提前發射軍事偵察衛星　稱成功送上軌道
2023/11/22 15:52
GD終於洗刷冤屈？毛髮、指甲毒品檢測結果皆呈陰性
GD終於洗刷冤屈？毛髮、指甲毒品檢測結果皆呈陰性
2023/11/21 17:42
北韓最快明日發射軍事偵察衛星　美國航空母艦抵南韓擴大嚇阻
北韓最快明日發射軍事偵察衛星　美國航空母艦抵南韓擴大嚇阻
2023/11/21 16:09
尹錫悅出訪英國 專訪重申台海和平穩定重要性
尹錫悅出訪英國 專訪重申台海和平穩定重要性
2023/11/21 11:22

更新時間 : 2023-11-23 20:33 GMT+08:00

最受歡迎

〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成
〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查
臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查
民眾黨專家談民調：純市話簡訊有瑕疵、僅供新聞稿無數據 轟國民黨心機重、結果導入荒謬
民眾黨專家談民調：純市話簡訊有瑕疵、僅供新聞稿無數據 轟國民黨心機重、結果導入荒謬
吃大麻軟糖好嗨？日本最快12/2列管「HHCH類大麻成分」 台人持有、食用當心觸法
吃大麻軟糖好嗨？日本最快12/2列管「HHCH類大麻成分」 台人持有、食用當心觸法
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
【大選倒數50天•藍白合最後會談】郭台銘: 要談就要有結論　搞不好要挑燈夜戰
【大選倒數50天•藍白合最後會談】郭台銘: 要談就要有結論　搞不好要挑燈夜戰
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
日本高人氣舞團台北街頭嗨跳《保庇》　千萬網友全看傻影片破千萬點閱
日本高人氣舞團台北街頭嗨跳《保庇》　千萬網友全看傻影片破千萬點閱