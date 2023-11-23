南韓：北韓受俄羅斯幫助成功發射衛星　目前無第七次核試跡象

南韓國家情報院表示，北韓21日晚間所發射的偵察衛星已成功進入軌道，且是受到俄羅斯的幫助，至於提前發射的原因，可能是為了在最佳氣象條件下發射，避免再次失敗。

韓聯社報導，南韓國家情報院在今（23）日舉行非公開會議，並透露會議中的報告內容。國情院認為，北韓此次成功發射偵察衛星，其成功原因與俄羅斯的幫助脫離不了關係。

國情院說明，朝俄會談結束當時，普丁就公開表示要支援北韓發射體，會談結束後，北韓向俄羅斯提供設計圖及第1、2次發射的相關數據，俄羅斯也向北韓提供該數據的分析結果。

但國情院也表示，目前只知道北韓得到了俄羅斯的幫助，但還不清楚俄羅斯具體給予了北韓怎麼樣的幫助。

對於北韓提早於預告日期1個多小時前發射的原因，國情院院長金奎賢表示，他們認為，北韓是為了在最佳氣象條件下發射，才將時間提前，是為了不再重複第1、2次發射的失敗而做出的決定。

在北韓第一次發射衛星失敗後，南韓將殘骸打撈起，並與美國共同進行分析，國情院說明，分析結果顯示，當時所搭載的衛星並不能稱得上是偵察衛星等級，且開發新型人造衛星一般需約3年的時間，北韓聲稱可拍到關島美軍基地，但遲遲未公開該衛星影像，因此無法確定該顆衛星的質量。

對於北韓固體燃料發射技術，國情院表示，根據他們所掌握到的資訊，洲際彈道飛彈（ICBM）目前仍處於開初期開發階段。

國情院也表示，近期沒有發現北韓進行第7次核試的跡象，2023年核試的可能性不大，但2024年只要金正恩下定決心，仍有可能隨時進行核試。

追加發射偵查衛星方面，國情院認為可能性不大，但還是有可能在明年發射。