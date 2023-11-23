凱撒雙星六週年慶 12/16-17聖誕搖擺嘉年華 繽紛登場

鄰近板橋車站的凱撒雙星「板橋凱撒大飯店」及「台北趣淘漫旅」喜迎開幕6週年，應景萬眾矚目的新北歡樂耶誕城，趁勢推出歡慶企劃，廣受年輕世代喜愛的台北趣淘漫旅，首次與美國知名彩妝品牌Benefit貝玲妃，聯名推出「CHAM玩美樂園」聖誕住房專案，入住每晚3,199元起！兩館週年慶12/1-2024/1/1期間祭出住房、餐飲回饋滿額抽獎活動，單筆消費滿3,000元即贈抽獎券1張，有機會獲得價值超過萬元的飯店客房住宿券。為增加節慶話題，飯店一樓通廊於12/16-12/17舉辦聖誕搖擺嘉年華，逾40攤特色文創品牌，更邀請到SwingTaiwan精彩現身復古搖擺舞會，陪伴旅客共度今年最熱鬧繽紛的聖誕舞會。

聖誕最潮玩美聯名！台北趣淘漫旅 x Benefit 推出「CHAM玩美樂園」聯名住房專案

迎接歲末歡慶月份，台北趣淘攜手精品集團LVMH旗下趣味十足的彩妝品牌「Benefit」合作，推出「CHAM玩美樂園」聯名住房專案，入住繽紛設計感客房，即可獲贈價值近三千元的玩美獻禮，內含Benefit明星商品：無孔不入毛孔深層淨化泥膜法、平易淨人煥顏晶透泡泡化妝水，賦予肌膚徹底潔淨與緊緻保濕，以及全球每9秒即賣出一支的嘖嘖稱齊毛孔隱形露，柔焦撫紋還能控油持妝一整天！入住再享由人氣甜點名店-Ponpie澎派特製的聯名限定餅乾組，打造最繽紛甜蜜的美味驚喜。相約閨蜜迎戰接連而來的聖誕、跨年派對，即日起開放訂房，兩人同行3,199元起。

不僅如此，專案另享雙重好禮寵愛粉絲，包括每房贈送1張Benefit系列優惠券，可享專業蜜蠟修眉服務現折100元，或至專櫃消費即贈價值400元的眉筆隨身瓶等優惠禮遇；預訂指定房型加碼贈「Benefit巧咪咪收藏包」，閃爍唯美粉色珠光的旅行化妝包，更是精巧可愛到不行！數量有限，贈完為止。

12/16-12/17聖誕搖擺嘉年華 繽紛登場

每到12月冬季時分，新板特區即是最熱鬧的聖誕歡聚點，今年由板橋凱撒、新板希爾頓及台北趣淘共同舉辦聖誕搖擺嘉年華，12月16日至17日進駐逾40個特色攤位，於每日中午12時熱鬧登場，同時更邀請知名搖擺舞組織SwingTaiwan驚喜快閃現身，將飯店廣場化身舞池，邀請旅客一起體驗充滿樂趣的搖擺社交舞！活動期間，三館飯店之房客凡入住指定專案，每房贈送1張聖誕市集禮物券，憑券可兌換臺虎精釀9.99%長島冰啤及多項好禮。飯店現場更打造三大聖誕系場景，有夢幻的兩米聖誕璀璨花圈、充滿童趣的巨型紅白拐杖糖及夢幻粉金胡桃鉗城堡，歡迎旅客打卡拍照，紀錄無與倫比的溫馨與浪漫回憶。