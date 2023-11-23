Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

Kurt Cobain穿過的牛仔褲千萬落槌刷新拍賣紀錄　Julien's Auctions參與競標人數史上最多

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/23 17:19
搖滾樂拍賣行20周年拍賣會參與人數破紀錄。（圖／Julien's Auctions）

搖滾樂拍賣行20周年拍賣會參與人數破紀錄。（圖／Julien's Auctions）

為慶祝成立20周年，位於洛杉磯的搖滾樂拍賣行Julien's Auctions首次在音樂城的Hard Rock舉行為期三天的歷史性拍賣會Played, Worn, & Torn Rock 'N' Roll Iconic Guitars and Memorabilia，拍品超過千件，來自Nirvana、Elvis Presley、The Beatles等重要樂團及音樂家。

拍賣行表示，在納什維爾Hard Rock的拍賣現場擠滿競投的客人，加上數千名在線競投及電話投標的客人，創20年來註冊競投人數紀錄。

拍賣會上最矚目的是兩把標誌性的吉他皆以過百萬美元拍出。Eric Clapton標誌性的"The Fool"吉他以127萬美元（約為4千萬新台幣）由印第安納波利斯的吉姆·艾爾賽（Jim Irsay）納入其收藏，這是Eric Clapton吉他首次在拍賣會上以七位數的價格售出，創下了世界拍賣紀錄。

Kurt Cobain在Nirvana的1993-1994年In Utero巡迴演唱會的最後一次公開演出中演奏的"Skystang I" Fender Mustang電吉他被日本商人佐藤光（Mitsuru Sato）以1千5百萬美元投得。

另外，Kurt Cobain在MTV頒獎典禮上穿的Levi's牛仔褲以41萬美元的價格售出，逾拍前估價1萬美元的40倍，創下了拍賣會上有史以來最昂貴的Levi's牛仔褲世界拍賣紀錄。

接下來，Julien's 將於12 月 7 日至 9 日前往達拉斯，展示 ZZ Top 的 Dusty Hill 系列，並舉辦拍賣展和快閃店，展示這位傳奇音樂家的標誌性樂器、衣櫃和紀念品，展覽將於 11 月 29 日至 12 月 7 日舉行，然後在德克薩斯州達拉斯的 Slocum 街 915 號舉行拍賣。
Julien's Auctions
搖滾
拍賣
西洋流行音樂
Kurt Cobain
名人

相關新聞

大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
2023/11/21 12:12
一瓶酒可以買一幢豪宅！麥卡倫威士忌1926 蘇富比拍出8,600萬元
一瓶酒可以買一幢豪宅！麥卡倫威士忌1926 蘇富比拍出8,600萬元
2023/11/20 15:03
疑收到兵單打擊太大 俄國網紅舞台表演崩潰倒地
疑收到兵單打擊太大 俄國網紅舞台表演崩潰倒地
2023/11/09 11:31
中國嘉德拍賣首度舉辦台北預展　劉野、林風眠領銜拍品
中國嘉德拍賣首度舉辦台北預展　劉野、林風眠領銜拍品
2023/10/22 20:42
蘇富比畢卡索最高價鉅作台北亮相　估38億落槌創紀錄
蘇富比畢卡索最高價鉅作台北亮相　估38億落槌創紀錄
2023/10/19 10:35

更新時間 : 2023-11-23 20:33 GMT+08:00

最受歡迎

〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成
〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查
臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查
民眾黨專家談民調：純市話簡訊有瑕疵、僅供新聞稿無數據 轟國民黨心機重、結果導入荒謬
民眾黨專家談民調：純市話簡訊有瑕疵、僅供新聞稿無數據 轟國民黨心機重、結果導入荒謬
吃大麻軟糖好嗨？日本最快12/2列管「HHCH類大麻成分」 台人持有、食用當心觸法
吃大麻軟糖好嗨？日本最快12/2列管「HHCH類大麻成分」 台人持有、食用當心觸法
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
【大選倒數50天•藍白合最後會談】郭台銘: 要談就要有結論　搞不好要挑燈夜戰
【大選倒數50天•藍白合最後會談】郭台銘: 要談就要有結論　搞不好要挑燈夜戰
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
日本高人氣舞團台北街頭嗨跳《保庇》　千萬網友全看傻影片破千萬點閱
日本高人氣舞團台北街頭嗨跳《保庇》　千萬網友全看傻影片破千萬點閱