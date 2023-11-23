Kurt Cobain穿過的牛仔褲千萬落槌刷新拍賣紀錄　Julien's Auctions參與競標人數史上最多

為慶祝成立20周年，位於洛杉磯的搖滾樂拍賣行Julien' s Auctions首次在音樂城的Hard Rock舉行為期三天的歷史性拍賣會Played, Worn, & Torn Rock 'N' Roll Iconic Guitars and Memorabilia，拍品超過千件，來自Nirvana、Elvis Presley、The Beatles等重要樂團及音樂家。

拍賣行表示，在納什維爾Hard Rock的拍賣現場擠滿競投的客人， 加上數千名在線競投及電話投標的客人， 創20年來註冊競投人數紀錄。

拍賣會上最矚目的是兩把標誌性的吉他皆以過百萬美元拍出。 Eric Clapton標誌性的"The Fool"吉他以127萬美元（約為4千萬新台幣）由印第安納波利斯的吉姆·艾爾賽（ Jim Irsay）納入其收藏，這是Eric Clapton吉他首次在拍賣會上以七位數的價格售出， 創下了世界拍賣紀錄。

Kurt Cobain在Nirvana的1993-1994年In Utero巡迴演唱會的最後一次公開演出中演奏的" Skystang I" Fender Mustang電吉他被日本商人佐藤光（Mitsuru Sato）以1千5百萬美元投得。

另外，Kurt Cobain在MTV頒獎典禮上穿的Levi' s牛仔褲以41萬美元的價格售出，逾拍前估價1萬美元的40倍，創下了拍賣會上有史以來最昂貴的Levi' s牛仔褲世界拍賣紀錄。

接下來，Julien's 將於12 月 7 日至 9 日前往達拉斯，展示 ZZ Top 的 Dusty Hill 系列，並舉辦拍賣展和快閃店， 展示這位傳奇音樂家的標誌性樂器、衣櫃和紀念品，展覽將於 11 月 29 日至 12 月 7 日舉行，然後在德克薩斯州達拉斯的 Slocum 街 915 號舉行拍賣。