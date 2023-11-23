推動海外企業上市大躍進　臺灣證券交易所赴越南招商成果豐碩

因應全球供應鏈重組，臺灣證券交易所延伸服務範圍，積極協助海外臺商上市籌資發展。證交所持續深耕東協市場及推動臺商企業回臺上市，尤其將越南列為重點經營市場。證交所簡立忠總經理於11月13日至17日率領上市發行面主管及上市服務團隊，赴越南胡志明市及週邊臺商聚落進行交流，瞭解臺商在越南營運實況及經營挑戰，並表達證交所加強東協市場鏈結、協助臺商永續經營的使命。

參考2023年8月今週刊「東協臺商企業一千大」專題報導，中華徵信所調查報告肯定東協已成為全球供應鏈調整的最大贏家，報告中臚列2021年之東協臺商家數、整體營收及稅後淨利等3項個別指標，越南皆創歷史新高，儼然成為東協最多臺商匯聚且營運成長增幅最大的市場。

本次證交所攜手元大綜合證券、資誠聯合會計師事務所及理律法律事務所，於11月14日假胡志明市舉辦「前進臺灣資本市場說明會」，證交所於會中就「臺灣集中市場表概況」、「臺商回臺上市規劃」及「近期資本市場宣傳亮點業務」等進行專題分享，中介機構亦就數位轉型、永續經營、上市法遵及公司治理等議題進行分享，獲當地企業代表們熱烈迴響，並吸引逾70位臺灣商會及企業代表出席。

簡立忠總經理於致詞時表示，臺灣加權股價指數今年以來漲幅表現位列亞洲第二，僅次於日本；由外資持有集中市場股票占總市值比例均長期穩定地維持約40%，可見集中市場交易動能充沛。發行市場亦見熱絡，今年申請上市公司總家數將逾40家，創近15年以來的新高峰。

目前有78家外國發行公司(KY股)在一般板第一上市，主要營運地屬新南向國家者計12家(占比約15%)，其中越南就有5家、次為泰國4家，且越南之KY上市公司產業分布多元，包含塑膠工業、製鞋、精密機械及半導體業等。觀察海外臺商過去幾年因疫情影響或有延緩上市規劃，惟今年已見到KY公司送件量遞增，在中介機構專業輔導協助下，預期未來兩年內將有4~5家越南臺商申請上市。

證交所持續推動一般板和創新板的雙主板上市業務，協助不同營運發展階段的企業申請掛牌籌資，加速擴張營運發展及邁向永續經營目標。透過證交所的上市業務推廣及中介機構的諮詢服務，盼能增進當地企業對臺灣資本市場的瞭解，未來也將持續深化交流，增進臺越市場連結。