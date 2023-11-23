螃蟹肥了！11月26日淡水魚市販售萬里蟹新鮮漁獲

淡水漁人碼頭以其獨特的漁港風情和浪漫的夕陽聞名， 為推廣北海岸新鮮漁產品及永續海洋概念，淡水區漁會將於11月2 6日下午3時在漁人碼頭淡水魚市前廣場舉辦「2023螃蟹肥了」 ，不僅有主角萬里蟹及時令漁獲販售，還有淨灘及海洋創意DIY等 活動，新北市政府邀請一家大小來品嚐新北最鮮海產， 並以行動守護海洋！

「淡水第二漁港」建於民國76年，原為傳統的漁港及漁村，在市府 不斷努力下，淡二漁港搖身一變成為一個融合了觀光、 休閒和美食的多功能漁港，落日美景更享有「台灣八景」 之一的美譽。目前正是萬里蟹最肥美的時候， 淡水漁會為推廣當季三點蟹、花蟹、石蟳及新北在地漁產品，將於1 1月26日下午3時在漁人碼頭淡水魚市前廣場舉辦「2023螃蟹 肥了」活動，現場將販售萬里蟹鱻猛活蟹、 熟蟹以及北海岸新鮮漁獲，還有小朋友最喜歡的海洋DIY(免費報 名)，透過手繪可愛螃蟹吉祥物或利用黏土發揮創意製作相框， 凡報名參加者皆可獲得美食品嘗劵，免費品嚐當日以劍蝦、 吻仔魚及白帶魚等在地食材烹煮而成的料理，此外， 民眾亦可免費報名石滬淨灘，共同為維護環境永續而努力， 參加者除了可以在活動後持美食品嘗券免費品嚐海鮮料理之外， 還可獲得熟蟹免排隊優先購買券， 持券民眾可優先選購現場攤位的超值熟蟹！淡水區漁會總幹事吳永寬 表示，市府及漁會致力於推廣新北在地優質漁產品， 守護海洋環境也一直是我們努力的目標， 故每年都會安排文蛤放流及淨灘等活動，傳達愛海洋、 永續漁業的概念，也很感謝民眾的熱烈回響， 目前線上報名皆已額滿，民眾亦可於11月26日活動當天到魚市前 廣場報名參與（淨灘報名時間為14：30；海洋DIY報名時間為 15：30，各限額20名，額滿為止）！詳情請至淡水區漁會官方 FB(https://zh-tw.facebook.com/ tsfish/)查詢。

新北市政府漁業處表示，市府致力於推動萬里蟹品牌， 並輔導淡水區漁會推廣在地特色漁產，不僅讓民眾能以優惠的價格購 買最新鮮的萬里蟹及在地漁獲，還可免費報名參加海洋DIY及淨灘 等富含永續海洋概念的活動，體會永續的重要性， 同時成為守護海洋資源及環境的一員， 誠摯邀請民眾週日到淡水魚市一同參與活動， 享受美味萬里蟹及落日美景，並以行動守護海洋， 度過一個悠閒充實的假日!

民眾可免費報名參與海洋DIY活動，發揮創意手繪可愛的螃蟹畫板。(資料來源：淡水區漁會)

民眾可免費報名參與石滬淨灘，攜手打造美麗海灘。(資料來源：淡水區漁會)