首屆「新北國際技職青年大使」授證　發布三大任務 讓世界看見新北

新北市教育局今(23)日在新北市政府3F逗點實驗室舉辦「新北國際技職青年大使國際見學發布會」，從全市海選通過119名學生參與計畫培訓，經近1年培訓課程，其中58名完成課程，再選出前32名菁英中之菁英，正式授證為「新北國際技職青年大使」，給予責任及義務，讓世界看見台灣及新北。
教育局表示，首屆新北國際技職青年大使正式授證，將獲派於今(112)年12月3日至12月17日赴美國際見學，今日除授予同學榮耀徽章外，並發布國際技職青年大使三大任務，包括「結交『新』國際夥伴」、「跨域『新』專業學習」、「行銷『新』北市特色」，期望能發揮在校所學技職專業、培訓課程習得的國際素養及英語溝通能力，透過技能結交國外友人研習中學習跨領域技能知識，建立深厚的交情。同時，更將新北市的城市意象、特殊文化等元素融入自身專長，展現特色，行銷新北市。
本次海外見學研習，教育局補助每位大使10萬元助學金，總金額超過300萬元，行程期間將拜會紐澤西、西雅圖、溫哥華等不同特色學區，為新北爭取更多國際學習的合作夥伴，展現新北技職國際化特色，期待能連結美國產官學資源，帶領技職學生提升國際視野，增進技職國際教育實質交流。
獲薦送的新北高工林奕睿同學表示，非常期待去海外跨域學習，尤其是舊金山矽谷科技園區，因為矽谷有許多世界頂尖的企業，能夠讓自己跳脫原本的專業領域，從不同產業及學科的視角反觀並精進自己所學，希望能和當地的同學一起，體驗當地的文化氛圍，啟發更多未來在專業發展的靈感。
負責美國研習課程規劃的樟樹國際實中國際教育組長張哲瑋表示，國際技職見學將分別在Los Gatos High School、Career Technical Education進行國際入班學習，及邀請全美市值前十名公司NVIDIA核心人物分享、全球前五大充電樁供應商台達電核企業參訪等，相信能提供新北技職學子都能有一趟豐富的學習之旅。
教育局表示，為培育技職學子具備更廣的國際視野，新北市積極推動與各國的合作共學，今年疫情後是新北技職教育國際化元年，辦理多元國際交流活動，如邀請八國師生至本次參加NTPC MAGIC專案設計與實作論壇、每年補助金手獎師生國際見學、與美國、澳洲、加拿大、日本縣市教育單位及學校簽定合作備忘錄等，希望透過技職國際雙向交流模式，培養未來世界頂尖技職人才。