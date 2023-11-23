首屆「新北國際技職青年大使」授證　發布三大任務 讓世界看見新北

新北市教育局今(23)日在新北市政府3F逗點實驗 室舉辦「新北國際技職青年大使國際見學發布會」，從全市海選通過 119名學生參與計畫培訓，經近1年培訓課程，其中58名完成課 程，再選出前32名菁英中之菁英，正式授證為「 新北國際技職青年大使」，給予責任及義務， 讓世界看見台灣及新北。

教育局表示，首屆新北國際技職青年大使正式授證，將獲派於今( 112)年12月3日至12月17日赴美國際見學，今日除授予同 學榮耀徽章外，並發布國際技職青年大使三大任務，包括「結交『 新』國際夥伴」、「跨域『新』專業學習」、「行銷『新』 北市特色」，期望能發揮在校所學技職專業、培訓課程習得的國際素 養及英語溝通能力， 透過技能結交國外友人研習中學習跨領域技能知識， 建立深厚的交情。同時，更將新北市的城市意象、 特殊文化等元素融入自身專長，展現特色，行銷新北市。

本次海外見學研習，教育局補助每位大使10萬元助學金， 總金額超過300萬元，行程期間將拜會紐澤西、西雅圖、 溫哥華等不同特色學區，為新北爭取更多國際學習的合作夥伴， 展現新北技職國際化特色，期待能連結美國產官學資源， 帶領技職學生提升國際視野，增進技職國際教育實質交流。

獲薦送的新北高工林奕睿同學表示，非常期待去海外跨域學習， 尤其是舊金山矽谷科技園區，因為矽谷有許多世界頂尖的企業， 能夠讓自己跳脫原本的專業領域， 從不同產業及學科的視角反觀並精進自己所學， 希望能和當地的同學一起，體驗當地的文化氛圍， 啟發更多未來在專業發展的靈感。

負責美國研習課程規劃的樟樹國際實中國際教育組長張哲瑋表示， 國際技職見學將分別在Los Gatos High School、Career Technical Education進行國際入班學習，及邀請全美市值前十名公司 NVIDIA核心人物分享、 全球前五大充電樁供應商台達電核企業參訪等， 相信能提供新北技職學子都能有一趟豐富的學習之旅。

教育局表示，為培育技職學子具備更廣的國際視野， 新北市積極推動與各國的合作共學， 今年疫情後是新北技職教育國際化元年，辦理多元國際交流活動， 如邀請八國師生至本次參加NTPC MAGIC專案設計與實作論壇、每年補助金手獎師生國際見學、 與美國、澳洲、加拿大、日本縣市教育單位及學校簽定合作備忘錄等 ，希望透過技職國際雙向交流模式，培養未來世界頂尖技職人才。