台北富邦銀行361度服務、AI智能創新客服體驗　榮獲CSEA卓越客服大獎

臺灣客服中心發展協會昨晚舉行「2023 CSEA卓越客服大獎」頒獎， 台北富邦銀行從逾百家企業中脫穎而出，除了2位優秀客服同仁獲得 最佳AI培訓師、最佳現場管理之星的榮譽，客服團隊以361度暖 心服務及AI智能創新應用，勇奪「最佳服務創新團隊」及「 最佳客服數位智能系統應用團隊」二大獎， 為北富銀今年的客服榮譽榜再添亮眼成績！

北富銀作業長王靜遠資深副總表示，北富銀客服團隊以人為本， 在服務客戶過程，兼顧客戶感受及需求，並將361度服務文化發揮 到極致，獨創「暖心咖啡券」、「樂齡專屬服務」、「 綠色服務通道」等，致力提供客戶獨到細緻的體驗；此外， 客服團隊亦因應AI技術趨勢，以AI智能語音技術為核心， 推動服務數位轉型，增加處理效能，以及導入ISO 10002國際標準，優化客戶意見處理流程， 以全面升級客服的服務品質。

相較面對面，客服團隊僅能透過「聲音」與客戶互動， 場景亦受限於電話線上，因此如何增加更多客戶觸點、 延伸服務好感，以及如何結合新科技促進服務效率、 提高客戶便利性，成了客服持續優化服務的重心。

北富銀指出，以往客服同仁與客戶結束對話時，彼此互動就結束了， 客服同仁常有無法當面道歉的遺憾，故主動準備電子咖啡券， 將暖心關懷傳達予客戶，藉由創造新的接觸點， 更完整表達北富銀對客戶的感謝；針對樂齡客戶，考量其聽力、 表達及理解力差異， 北富銀特別遴選具十年以上服務經驗的資深同仁組成關懷團隊， 並運用大數據辨識來電，優先為樂齡長者提供專屬電話服務；另外， 為確保有效解決客戶問題，北富銀設計綠色服務通道，類似「 機場快速通關」，當第一線客服人員無法處理， 將快速通報至有權決策主管，以即時回應客戶需求。361度暖心服 務深得客戶的心，根據北富銀調查，2023年1-10月客服服務 滿意度平均高達97.3%，代表每100位客戶就有97位對服務 感到滿意！

除了真人客服，北富銀也積極結合新科技帶動服務數位轉型。201 6年首度導入數位客服邦妮，後續增加RPA機器人、LINE文字 服務，今年更積極應用AI智能技術，開發AI語音機器人服務。 此服務今年2月上線，可簡易辨識客戶問題， 經匹配後提供精準回覆，相較語音選單一層層關卡處理速度更快， 且可自動化處理簡單的金融業務，例如信用卡額度調整、 補寄帳單等，省去客戶等候進線申辦的麻煩， 並大幅提升整體客服運作效能。AI語音機器人服務啟用迄今有愈來 愈多客戶使用，根據統計，每月使用量達30萬人次， 顯示客戶對此服務的認同。

為強化客戶意見處理品質與效率，北富銀今年建置全新的「 申訴信箱」，於官網設立入口、便於客戶反映意見， 且於填寫流程設計email驗證機制， 確保後續能與客戶取得聯繫；此外亦打造自動化申訴管理平台， 自動受理案件、分派單位處理並進行追蹤， 提升處理效率及保障每案皆獲得妥善處理。今年也經BSI英國標準 協會二階段審查取得「ISO 10002客訴品質管理系統」認證， 北富銀成為富邦金控旗下首家通過認證的子公司， 此認證有助北富銀客服服務再升級，與國際接軌。

「CSEA卓越客服大獎」今年邁入第七屆， 每年透過公證單位共同審核評選，選出在客戶服務體驗、行銷體驗、 科技應用、訓練管理等領域表現優異的企業及個人。這三年， 年年都有來自各產業、超過百家企業角逐此獎，競爭激烈。 北富銀榮獲此獎肯定，彰顯北富銀客服擁有優秀的技術能力、 提供創新服務，並展現卓越的服務品質，未來將持續發揮361度服 務文化，廣為應用AI科技擴充更多高效、智能的創新客服服務， 提高客戶便利性與服務效率，期能成為金融業客戶服務的標竿品牌。

台北富邦銀行以361度服務、AI智能創新客服體驗，榮獲 2023 CSEA卓越客服大獎「最佳服務創新團隊獎」及「 最佳客服數位智能系統應用團隊獎」殊榮。（圖／富邦金控）