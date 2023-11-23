中華電信榮獲2023 CSEA「卓越客戶服務大獎」共24項獎項肯定 亮眼成績領先同業

中華電信集團擁有業界最大客服體系，以「客戶為中心」 的經營理念，持續推動智慧及創新多元的客戶服務，今(11/ 23)日宣布榮獲《臺灣客服中心發展協會(TCCDA)》 舉辦的2023 CSEA「卓越客戶服務大獎」（註1）， 與子公司宏華國際公司共囊獲「公司類」6項大獎、「團體類」 5項大獎，在「個人獎」部份由中華電信公司獲得3項、 宏華國際獲得10項，總計共獲頒24項卓越服務大獎殊榮（註２） ，亮眼成績成為2023「卓越客戶服務大獎」最大贏家， 充分展現中華電信在客戶經營的用心與努力！

中華電信與子公司宏華國際 獲獎無數堪稱業界最大贏家

CSEA「卓越客戶服務大獎」素有客服金馬獎之稱，中華電信在不 斷創新的努力經營下，獲頒「最佳服務創新企業」、「 最佳整合行銷企業」、「最佳社群經營企業」及「 最佳客服數位智能系統應用企業」4項大獎；子公司宏華國際蟬聯「 最佳客戶服務企業」及獲頒「最佳客服承攬企業」等2項大獎，在團 體類獲頒「最佳服務創新團隊」、「最佳線上客服團隊」、「 最佳門市服務團隊」、「最佳客服電銷團隊」及「 最佳客服數位智能系統應用團隊」等5項大獎。個人獎項部分亦表現 亮眼，獲頒「最佳客服中心高階主管」、「最佳客服系統主管」、「 最佳現場管理主管」、「最佳客服中心主管」及「 最佳客戶服務之星」…等13個獎項，共計19位主管、同仁獲獎( 註３)，獲獎無數堪稱業界最大贏家！

積極發展數位觸點人性化服務獲頒「最佳服務創新企業」獎

中華電信積極發展數位通路，以數據驅動洞察客戶需求、 技術創新滿足客戶期待，優化線上服務銷售旅程， 透過AI證件圖轉文、數位簽章認證、線上申辧eSIM、 Garmin inReach衛星通訊服務、LINE Pay支付等創新功能，實現全年無休、免排隊、免來電之特點， 提升客戶有感便捷的服務體驗。

即時、專業、便利性互動模式獲頒「最佳整合行銷企業」獎

為滿足不同族群客戶需求，中華電信整合線上、 線下全客戶旅程接觸點，另透過客網專業技術人員到府服務的機會， 讓客戶於現場即時進行業務申辦並即刻施工，提供客戶嶄新體驗， 展現出通路整合行銷之綜效，發揮創新、創價之豐碩成果。



客服Q寶化身ESG推廣大使獲頒「最佳社群經營企業」獎

中華電信除提供全方位高品質的客戶服務管道外， 更致力於網路社群經營。透過「中華電信客服Q博士」粉絲團， 經營集客、導客，傾聽客戶聲音，建立良性互動； 客服Q寶更化身為ESG推廣大使，積極參與ESG活動， 推廣偏鄉數位賦能行動，多管道曝光增加客戶品牌好感度， 透過Q寶線上客服結合人機協作，提供客戶兼具速度、準度、 溫度的高效服務模式。

導入數位員工擴大服務量能獲頒「最佳客服數位智能系統應用企業」 獎

因應全球AI技術快速發展、多元世代消費習慣改變， 中華電信導入「數位員工服務模式」，以機器人流程自動化( RPA)為基礎，結合人工智慧技術，設置「中華電信創新網」 內部平台，用實質的獎勵及具體行動鼓勵員工積極提案創新。 透過多項RPA數位智能應用， 協助一線同仁加速處理回應客戶問題，縮短人工作業時間， 並以人機協作理念深化客戶體驗，展現對客服作業流程痛點改善、 流程運用創新的重視，引領企業朝數位轉型發展。

中華電信身為2023年全球最有價值前500大品牌，秉持「 以客戶為中心」的經營理念，持續以「誠信為本、客戶信賴、 創新創價、承諾當責」的企業價值觀，滿足全民安全、便利、健康、 娛樂之智慧生活需求，在最優質的行動通訊、固網寬頻與MOD影視 服務基礎之上，致力提供消費者全方位智慧生活服務，傳遞最安心、 最值得信賴的品牌價值與客戶體驗。

中華電信榮獲CSEA「最佳服務創新企業」大獎，獎項由行政院數位發展部數位產業署長呂正華頒發(左)，中華電信個人家庭分公司副總經理黃輝豹(右)代表領獎。（圖／中華電信）