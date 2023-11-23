中華電信榮獲2023 CSEA「卓越客戶服務大獎」共24項獎項肯定 亮眼成績領先同業

中華電信集團擁有業界最大客服體系，以「客戶為中心」的經營理念，持續推動智慧及創新多元的客戶服務，今(11/23)日宣布榮獲《臺灣客服中心發展協會(TCCDA)》舉辦的2023 CSEA「卓越客戶服務大獎」（註1），與子公司宏華國際公司共囊獲「公司類」6項大獎、「團體類」5項大獎，在「個人獎」部份由中華電信公司獲得3項、宏華國際獲得10項，總計共獲頒24項卓越服務大獎殊榮（註２），亮眼成績成為2023「卓越客戶服務大獎」最大贏家，充分展現中華電信在客戶經營的用心與努力！
中華電信與子公司宏華國際 獲獎無數堪稱業界最大贏家
CSEA「卓越客戶服務大獎」素有客服金馬獎之稱，中華電信在不斷創新的努力經營下，獲頒「最佳服務創新企業」、「最佳整合行銷企業」、「最佳社群經營企業」及「最佳客服數位智能系統應用企業」4項大獎；子公司宏華國際蟬聯「最佳客戶服務企業」及獲頒「最佳客服承攬企業」等2項大獎，在團體類獲頒「最佳服務創新團隊」、「最佳線上客服團隊」、「最佳門市服務團隊」、「最佳客服電銷團隊」及「最佳客服數位智能系統應用團隊」等5項大獎。個人獎項部分亦表現亮眼，獲頒「最佳客服中心高階主管」、「最佳客服系統主管」、「最佳現場管理主管」、「最佳客服中心主管」及「最佳客戶服務之星」…等13個獎項，共計19位主管、同仁獲獎(註３)，獲獎無數堪稱業界最大贏家！
積極發展數位觸點人性化服務獲頒「最佳服務創新企業」獎
中華電信積極發展數位通路，以數據驅動洞察客戶需求、技術創新滿足客戶期待，優化線上服務銷售旅程，透過AI證件圖轉文、數位簽章認證、線上申辧eSIM、Garmin inReach衛星通訊服務、LINE Pay支付等創新功能，實現全年無休、免排隊、免來電之特點，提升客戶有感便捷的服務體驗。
即時、專業、便利性互動模式獲頒「最佳整合行銷企業」獎
為滿足不同族群客戶需求，中華電信整合線上、線下全客戶旅程接觸點，另透過客網專業技術人員到府服務的機會，讓客戶於現場即時進行業務申辦並即刻施工，提供客戶嶄新體驗，展現出通路整合行銷之綜效，發揮創新、創價之豐碩成果。
客服Q寶化身ESG推廣大使獲頒「最佳社群經營企業」獎
中華電信除提供全方位高品質的客戶服務管道外，更致力於網路社群經營。透過「中華電信客服Q博士」粉絲團，經營集客、導客，傾聽客戶聲音，建立良性互動；客服Q寶更化身為ESG推廣大使，積極參與ESG活動，推廣偏鄉數位賦能行動，多管道曝光增加客戶品牌好感度，透過Q寶線上客服結合人機協作，提供客戶兼具速度、準度、溫度的高效服務模式。
導入數位員工擴大服務量能獲頒「最佳客服數位智能系統應用企業」獎
因應全球AI技術快速發展、多元世代消費習慣改變，中華電信導入「數位員工服務模式」，以機器人流程自動化(RPA)為基礎，結合人工智慧技術，設置「中華電信創新網」內部平台，用實質的獎勵及具體行動鼓勵員工積極提案創新。透過多項RPA數位智能應用，協助一線同仁加速處理回應客戶問題，縮短人工作業時間，並以人機協作理念深化客戶體驗，展現對客服作業流程痛點改善、流程運用創新的重視，引領企業朝數位轉型發展。
中華電信身為2023年全球最有價值前500大品牌，秉持「以客戶為中心」的經營理念，持續以「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」的企業價值觀，滿足全民安全、便利、健康、娛樂之智慧生活需求，在最優質的行動通訊、固網寬頻與MOD影視服務基礎之上，致力提供消費者全方位智慧生活服務，傳遞最安心、最值得信賴的品牌價值與客戶體驗。
中華電信榮獲CSEA「最佳服務創新企業」大獎，獎項由行政院數位發展部數位產業署長呂正華頒發(左)，中華電信個人家庭分公司副總經理黃輝豹(右)代表領獎。（圖／中華電信）