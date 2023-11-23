新北市榮獲　健康城市暨高齡友善城市4個大獎　

新北市推動二手玩具、待用餐、高年級社團領航員等成果斐然，榮獲衛福部國民健康署112健康城市暨高齡友善城市獎。另外社區照顧據點應用E化管理和長輩生理量測科技化也獲得海報獎，共4個大獎。
社會局長李美珍表示，無論是永續環保的政策、弱勢關懷的優先、高齡人力的開發和尊重，或是智能城市的推動，新北市都會在既有基礎上，百尺竿頭、更進一步！
新北市從104年底開辦玩具銀行，截至去年底共回收13萬多公斤的二手玩具，相當於2萬棵樹木一年27萬公斤的減碳量。二手玩具經清潔整理後，再生成22萬多件玩具，減少製造過程43萬公斤的排碳量，這些二手玩具不僅變身為早療陪伴的教玩具，也隨著玩具行動車輸運到偏區提供老少共玩、社區融合，並具有永續環保的深層意義。
在110年5月爆發新冠疫情後，各行各業都受到衝擊，連帶底層民眾生活也受到影響。新北市社會局透過好日子愛心大平台，利用民間善款推出待用餐計畫，一則協助餐飲商家紓困，另則讓有生活需求的民眾獲得溫飽，也實踐前局長張錦麗弱勢優先照顧的理念。
新北市有超過5千個社團，高居全國第一。從106年起共培訓225位社團領航員，包括64位金星領航員、55位社福宣導員，深入服務團體，並宣導政府各項福利措施，讓所謂「殭屍團體」大幅減少或起死回生。這些領航員都具有社會歷練，甚至是企業經理人、社團理事長、軍公教退休，藉由他們的經驗和智慧，有如高年級實習生，重新奉獻社會服務。
新北市高齡人口已逾71萬，為讓長輩健康老化，推動銀髮俱樂部、照顧據點等，導入管理資訊化，如刷卡報到、服務線上化、生理量測科技化等，並結合醫學中心，針對生理數值異常者，提供護理師到站衛教或志工電話關懷等，長輩在於銀髮俱樂部服務過程中，也能培養自我健康管理意識。