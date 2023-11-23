新北市榮獲　健康城市暨高齡友善城市4個大獎　

新北市推動二手玩具、待用餐、 高年級社團領航員等成果斐然， 榮獲衛福部國民健康署112健康城市暨高齡友善城市獎。 另外社區照顧據點應用E化管理和長輩生理量測科技化也獲得海報獎 ，共4個大獎。

社會局長李美珍表示，無論是永續環保的政策、 弱勢關懷的優先、高齡人力的開發和尊重，或是智能城市的推動， 新北市都會在既有基礎上，百尺竿頭、更進一步！

新北市從104年底開辦玩具銀行， 截至去年底共回收13萬多公斤的二手玩具， 相當於2萬棵樹木一年27萬公斤的減碳量。 二手玩具經清潔整理後，再生成22萬多件玩具， 減少製造過程43萬公斤的排碳量， 這些二手玩具不僅變身為早療陪伴的教玩具， 也隨著玩具行動車輸運到偏區提供老少共玩、社區融合， 並具有永續環保的深層意義。

在110年5月爆發新冠疫情後，各行各業都受到衝擊， 連帶底層民眾生活也受到影響。 新北市社會局透過好日子愛心大平台， 利用民間善款推出待用餐計畫，一則協助餐飲商家紓困， 另則讓有生活需求的民眾獲得溫飽， 也實踐前局長張錦麗弱勢優先照顧的理念。

新北市有超過5千個社團，高居全國第一。 從106年起共培訓225位社團領航員，包括64位金星領航員、 55位社福宣導員，深入服務團體，並宣導政府各項福利措施， 讓所謂「殭屍團體」大幅減少或起死回生。 這些領航員都具有社會歷練，甚至是企業經理人、社團理事長、 軍公教退休，藉由他們的經驗和智慧，有如高年級實習生， 重新奉獻社會服務。

新北市高齡人口已逾71萬，為讓長輩健康老化，推動銀髮俱樂部、 照顧據點等，導入管理資訊化，如刷卡報到、服務線上化、 生理量測科技化等，並結合醫學中心，針對生理數值異常者， 提供護理師到站衛教或志工電話關懷等， 長輩在於銀髮俱樂部服務過程中，也能培養自我健康管理意識。