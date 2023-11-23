以客為本打造數位服務　臺灣企銀榮獲「2023CSEA卓越客服大獎」三冠王殊榮

臺灣企銀展現金融科技實力，於臺灣客服中心發展協會（TCCDA ）「2023CSEA卓越客服大獎」中，一舉拿下「 最佳客戶服務企業」、「最佳客戶體驗企業」及「 最佳社群經營企業」三項大獎，優異表現更勝去年，獲獎數居「 公司類組-銀行業」龍頭，顯見金融業結合科技， 提供客戶最佳服務體驗，是顯學也是致勝關鍵。

「CSEA卓越客服大獎」素有客服金馬獎美譽， 堪稱國內客服產業年度最高榮譽。臺灣企銀積極以全客群、全服務、 全通路為客戶服務基點，虛實整合實體通路及數位金融體驗， 推動線下通路數位化，升級行動銀行、官方網站等線上平台， 同時結合AI金融科技、大數據應用及異業合作， 發展多元創新金融服務，以科技實力建構720° OMO全方位金融服務網絡，獲頒「最佳客戶服務企業」獎殊榮。

該行今年新推出「雲端櫃台數位申辦平台」整合線上開戶、 線上貸款、投資理財、繳費繳稅等33項一站式申辦服務， 更領先業界於申請前台導入API介接內政部國民身分證領補換資料 查驗作業、OCR證件辨識系統，大幅提升申辦效率， 受客戶高度讚賞，獲頒「最佳客戶體驗企業」獎。

臺灣企銀以客戶為中心，建立多元且活力的金融社群生態圈，推展L INE官方帳號、Facebook粉絲團、可愛逗趣Hokii福 企鵝貼圖外，於今年上線LINE個人化綁定9大帳務訊息通知服務 ，深受廣大客戶的喜愛，贏得「最佳社群經營企業」獎項肯定。

臺灣企銀以數位深化服務，秉持創新、用心精神， 致力提供客戶有溫度的優質數位金融體驗， 優異表現深受主辦單位認可，已連續三年榮獲「CSEA卓越客服大 獎」肯定。該行長期耕耘數位轉型，導入AI人工智慧科技與大數據 分析應用，發展創新金融科技服務，未來亦將持續透過科技力量， 發揮金融影響力，為金融服務注入創新量能。