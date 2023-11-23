亞紀畫廊遷址深耕台灣　德國藝術家亞洲首展「風景 3.0」繪畫揭幕

亞紀畫廊（Each Modern）2018 年成立於台北，位於信義路上的空間於11 月16 日遷至敦南摩天大樓三樓，創辦人黃亞紀從事評論與策展十餘年，曾於上海、東京、倫敦等地畫廊歷練， 對亞洲藝術生態有著深刻的洞見，積極締造藝術家的市場高度， 以及亞洲畫廊與藝術家的國際地位。

負責人黃亞紀表示，在台灣深耕代表了另一種可能性，我們所專注的是幫助藝術家生涯長期的成功，同時與亞洲人們以不同方式看待藝術，以更高的水平了解藝術與文化。透過回顧亞紀畫廊的歷史，我意識到亞紀畫廊更多的是關於價值，而不是項目。這是關於我的信仰、每個人的信仰以及真正的藝術。現在想來，這就是我畫廊名字的真正意義：Each Modern。



亞紀畫廊新空間位於台北商業區。

亞紀畫廊近三年最大的成就之一為重新定義亞洲藝術家的藝術史地位與價值， 亦成功引導年輕一代更專注於亞洲戰後藝術， 加深他們對當代藝術的理解與熱愛。 主要項目涵蓋超寫實主義藝術家陳昭宏早期作品、 第一名華人前衛藝術家李元佳、戰後台灣重要藝術家陳庭詩、 日本傳奇“挑釁”攝影師中平卓馬、森山大道、 日本女攝影師石內都、物派領銜人物菅木志雄， 以及台灣戰後攝影家鄧南光。

新空間開幕首展為德國藝術家海爾蓋特（ Hell Gette）亞洲首個展「CTRL3R」，呈現藝術家在洛杉磯駐村創作的最新作品，展名「CTRL3R」是由電腦鍵盤上的命令鍵「ctrl」 和「控制器（controller）」組成，展出系列透過渲染、層疊、拼貼而成的油畫，故事從一條龍、棕櫚樹與山脈的磅礴場景展開，由隱藏在畫面中的蘑菇、曲臂、劍、錢幣等Emoji符號決定接下來的故事發展，最後由三個女神：女精靈、藝術家、仙女在對決中成功弒惡龍作結，有如義大利巴洛克女藝術家阿爾泰米西亞・真特萊斯基（Artemisia Gentileschi）「友第德割下何樂弗尼的頭顱」（Judith Slaying Holofernes）中展現女性力量的現代版詮釋。



海爾蓋特首檔亞洲個展於亞紀畫廊登場。

作品裡的三位女性主角中，藝術家長出了壯碩的手臂高舉著畫板；仙女漂浮在半空當中點燃火炬燒光金錢，似乎也象徵著藝術家不畏強權，質疑並挑戰藝術市場的決心，同時省思女性藝術家在當今藝術市場、藝術史上所需面對的體制性障礙與處境。

海爾蓋特生於1986年的哈薩克，現居於德國慕尼黑。她的創作媒材主要為油畫、雕塑，多年以來，海爾蓋特發展出了她稱之為「風景 3.0」的繪畫類型，將傳統風景畫中的景觀轉化為老式電玩遊戲、photoshop 工具和表情符號圖示等數位「景觀」，展覽自即日起至12月23日止。



創辦人黃亞紀（左二）。



新址開幕吸引藝術愛好者齊聚一堂。