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美侖商旅出奇招 聖誕跨年推單身及準媽媽優惠

By 台灣英文新聞
2023/11/23 15:21
美侖飯店集團2023聖誕跨年活動（圖／美侖飯店集團）

美侖飯店集團2023聖誕跨年活動（圖／美侖飯店集團）

美侖飯店集團旗下輕奢酒店品牌台北美侖商旅12月23~24日及12月30~31日晚餐時段推出『單身』優惠活動，出示身分證件空白配偶欄即可享有聖誕跨年饗宴兩人同行85折的優惠，已婚佳偶當然也不能缺席，持媽媽手冊預約聖誕跨年饗宴同樣享有兩人同行85折的超級優惠！

美侖商旅館內「CAFE 49」全日餐廳以頂級法式料理為主軸，是每年聖誕跨年大餐的首選，餐廳行政主廚林家禾獻藝，特別將法式鮑魚、干貝等頂級食材入菜造就多層次豐裕風味的七道式套餐；主餐可選擇「美國頂級牛小排」或夢幻「龍蝦海膽醬」以及特選「香草爐烤春雞」以法式香料提味搭配獨特奶油爐烤而成肉質飽滿多汁，打造絢爛輕奢的極致饗宴每客1680元起。

餐廳於傳統感恩節也推出「外帶聖誕火雞大餐」適合6~8人享用每組3999元，內含6公斤爐烤香草奶油火雞1隻、烤季節時蔬、蔓越莓香橙醬、雪莉紅酒火雞醬、美侖牛軋糖、精選紅酒1瓶！12/27前不分平假日皆可預訂，想體驗一下洋派的美式感恩節就趕緊預訂吧！

美侖商旅【聖誕跨年饗宴】

官網：https://www.parkviewtaipei.com
地點：美侖商旅 台北市中山區吉林路49號
訂位專線：+886-2-2531-3535轉282
活動說明：12/23~12/24、12/30~12/31晚餐時段

更新時間 : 2023-11-23 16:20 GMT+08:00

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