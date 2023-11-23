2023地表最強策展活動「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」即將上線

為期16天的「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」雲林最大場策展活動即將在本週六(11/18)於北港1911好庫文化產業園區隆重登場 - 傳承400年歷史文化、集結3大沿海鄉鎮、9大倉庫特色展覽、8大衛星場館、超過20位藝師齊心合作、30組表演團體、近50堂分享體驗免費課程、上百攤精選市集、1000+娃娃、2000+美食及即將締造全年2000萬觀光人次，絕對是2023年不容錯過的最強策展，雲林縣政府邀請大家一起共襄盛舉，認識雲林人最驕傲的「厚工」。

11月13日宣傳記者會以「Opening party」為主軸，象徵著北港糖廠自2005年關廠沉寂18年後，以文化資產身分再次重生，更透過「雲西文化觀光遊憩廊帶營造計畫」展現軟硬體再造活化成果，記者會巧妙帶入五感體驗營特色，搶先開箱六大倉庫-五大雲林學，希冀海內外民眾親自來雲林品嚐著在地的自然好滋味，享受浪漫的風土民情，傾聽古今之間的藝術對話，了解百年工藝傳承文化精隨－「慢」遊雲林的精彩與美好。

雲林縣長張麗善表示，今(13)日隆重邀請到國際級跨界娛樂表演藝術團體「舞鈴劇場」，帶來本次將於策展期間預定演出節目「生命之光」精彩片段搶先看，透過人、鈴、線、音樂及圖騰交織而成的協奏曲一起帶領觀眾，看見生命中最堅強、最美的那一道彩虹，也象徵了整個北港糖廠文資場域活化重生，並以「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」揭開新的篇章；另「舞鈴劇場」亦將於開幕首2日(11月18、19日)連續帶來「生命之光」完整演出，及FOCA馬戲團的精采表演，機會難得歡迎民眾呼朋引伴前來參與雲林最大場策展活動「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」。

張麗善縣長指出，雲林縣在傳統產業、宗教文化及其相關連帶之工藝成就，經過長時間淬鍊、積累，進而薈萃出多元文化與在地元素，才得以醞釀出現雲林特殊的風情，透過「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」策展活動，將完整論述雲林縣在台灣多種產業的重要發展性，及所挾帶之台灣在地文化、族群、信仰等多元價值及特色資產，所造就出極為優渥的風土經濟價值，更激盪育養出各式創意、新舊交融風采，及各種社會創新實驗與實踐之潛力基地；想要了解雲林的人絕對不能錯過這次的策展活動，雲林的蛻變定會讓你為之震撼，而身為雲林人的鄉親們，更是應該帶著驕傲與自信來參觀，雲林的故事定會讓你充滿感動。

雲林縣政府文化觀光處陳璧君處長表示，本次記者會開箱「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」9大策展倉庫的其中6座倉庫，並搶先為大家公布五大學策展內容，特別要介紹「神工學」策展中的最潮科技祈願長廊，運用手機掃描特製的神明壽金，上傳你的願望給神明Online!更有沈浸式劇場+藝閣花車讓你重返北港人的第二個過年實況現場；「農業學」策展中運用輸送帶及數位餐桌概念，讓民眾於餐桌上與雲林相遇，亦象徵近幾年雲林透過新技術、AI 等科技協助，積極發展轉型智慧農業；「共享學」策展中設置小賣所，透過雲林近年來培養與吸引各式創意人才，傳承豐厚的傳統特色、添加新創意，將雲林的好分享給參展民眾；「觀光學」策展中運用沉浸式體驗技術，帶領民眾從沿海到山林、從自然到人文探索雲林之美，離開展場之後，更能夠實際走訪雲林各地，探訪不同的雲林風情；「未來學」策展中讓你將想像中的雲林透過QRcode掃描輸入，同時能呈現100個雲林未來的AI生活想像，以智慧雲林、創生雲林、安居雲林，推進雲林登入永續之路。

陳璧君處長另指出，「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」從「傳承」、「創新」與「融合」之中，探究雲林在地無限蘊藏的美好，本次展覽除展出雲林五大學之外，更有另外三大特色主題館，將呈現給大眾「布袋戲故鄉的未來式」、燈會原鄉的「燈藝風華」及全台灣有史以來最大規模的芭比娃娃展覽；亦有8大位衛星場館北港朝天宮、北港武德宮、北港水道頭文化園區、北港大復戲院、北港文化中心、北港舊登記所、義民廟及集雅軒，除配合本次策展皆有精采活動外，各館也是北港鎮立足文化觀光重鎮的依據，歡迎大家參觀「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」策展同時，也能一睹風采北港鎮迷人的文化歷史風采，來個古鎮慢遊小旅行吧！

陳處長強調，本次策展更與文化部合作推出校外文化體驗計畫，透過辦理雲西深度文化觀光體驗方式，帶領雲林學子到各地藝文場域、觀光亮點進行體驗與歷史走讀，更藉由具體的參與、互動的過程，培養多元、創意加值的學習環境，落實培育藝文人才，更將藝術融於生活每一角落，豐富孩子們的視野。

本次「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」也推出許多限時限量的厚工聯名商品，如與口湖鄉第一鰻波工坊、口湖鄉金湖休閒農業發展協會及北港手厚商號聯名之「厚工便當」；台糖最暢銷的明星商品花生及紅豆冰棒，也破天荒與縣府合作搭上厚工聯名潮，推出「厚工冰棒」；而北港身為宗教聖地，更少不了結合香火鼎盛的兩大宮廟-朝天宮、武德宮所推出的聯名「厚工香火袋」，今(13)日更由朝天宮蔡咏鍀董事長及武德宮林安樂主委先後帶領下，於各自宫廟為這些聯名香火袋進行祈福加持；更有運用厚工學元素所設計的眾多文創商品「厚工小物」，其中討論度最高的就是Q版IP文創商品「厚工鑰匙圈」，展期間除可於園區小賣所購置外，相關聯名商品好康資訊請務必鎖定官方公告，讓你完整掌握不錯過！

11月18日起至12月3日「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」，本府也規劃出三大接駁路線-「高鐵台鐵線」、「嘉義高鐵專線」，從縣內各大重要交通節點-斗六火車站、雲林高鐵站、嘉義高鐵站，將各地民眾送達主展區，每日從上午8點30分發車，平日60分鐘一班、假日30分鐘一班，另有安排「展館環狀線」、「停車場專線」，民眾可搭乘此路線前往各大衛星展區，於北港古鎮漫慢走，品嚐在地風情好滋味。

更多精彩活動內容將持續於雲林縣政府文化觀光處臉書、慢遊雲林臉書、「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」官方網站公告；下載慢遊雲林APP，更多雲林最新最潮的食宿遊購行資訊讓你一機在手全部掌握。