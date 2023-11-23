台北大直英迪格迎聖誕 推主題創意調酒 為身障兒發起聖誕禮物募集

隨著溫馨歡樂的聖誕節即將來臨，台北大直英迪格酒店自2023年12月1日至2024年1月6日推出一系列迎接聖誕佳節的活動。首度與心路基金會合作【愛心聖誕 x 點亮微笑】禮物募集活動，致力為0-6歲身心障礙孩童帶來溫暖，募集45份能幫助成長的聲光玩具；同時，sneaKOut BAR推出四款靈感來自2023年熱門事件的【2023年度盛事香檳調酒】，分別是慶祝楊紫瓊成為第一位亞洲奧斯卡影后而的「亞洲之星」、紀念查爾三世加冕的「紫絨之夜」、慶祝台灣首艘國造潛艦「海鯤號」，以及受到2023年高度讚譽的兩部商業大片「芭本海默」；此外，在活動期間入住【聖誕繽紛 閃耀跨年】專案，可任選兩杯「2023年度盛事香檳調酒」，並致贈翌日自助式早餐二客，每房5,988元起。T.R BAR & KITCHEN 也推出四人分享餐【聖誕跨年 樂享義法美味】，是與家人朋友共聚一堂的絕佳選擇！訂房專線02-3518-7724、訂位專線：02-3518-7778。

台北大直英迪格酒店首次攜手心路基金會，共同發起【愛心聖誕 x 點亮微笑】禮物募集公益活動，旨在為0至6歲的身心障礙兒童募集共45份特殊的聲光聖誕禮物。希望結合飯店旅客與大直內湖地區的居民，以愛心為孩子們點亮未來充滿希望的光芒。心路基金會表達了對此次合作的熱烈歡迎，並指出特殊的聲光禮物將有利於身心障礙兒童的身心發展，有效提升早期療育成效。

即日起，民眾可在線上填寫禮物募集表單，將有專人確認禮物品項和數量，所有禮物需在12月15日前完整包裝並送達台北大直英迪格酒店，以確保在聖誕節前能夠順利分發給孩子們。台北大直英迪格酒店表示，自活動公告以來收到各方熱情回應，已成功募集到七成的禮物。歡迎加入溫暖傳遞的行列，線上填寫表單。

sneaKOut BAR以香檳為基底，設計出四款獨特的「2023年度盛事香檳調酒」，分別以金色、深紫、天空藍和粉色呈現，為賓客帶來視覺和味覺的雙重享受。金色「亞洲之星」，為慶祝楊紫瓊成為史上首位亞洲奧斯卡影后而特別調製，香檳融合了椪柑、大紅袍及格蘭傑，猶如其名，閃耀著金色的夢想和輝煌；口味帶有清新柑橘香氣、煙燻氣息及淡淡茶香。深紫色「紫絨之夜」則是以2023年查爾三世的加冕典禮和他那華麗的紫色天鵝絨禮服為靈感。

巧妙運用藍莓凸顯自然的果酸和甜味，搭配優格奶昔為其增添濃郁且滑順的質感，搭配皮斯科酒的辛辣及葡萄風味，最後加入檸檬汁點綴，造出豐富的口感和愉悅的味蕾體驗；天空藍「海鯤號」，靈感來自台灣首艘國造潛艦，使用槴子花、玫瑰、柚子和花蜜調製而成，散發優雅花香和海羊氣息，這款調酒在甜美與清新間取得完美平衡，饒富神秘感。粉色「芭本海默」創造了女性化的美感和如原子彈般爆炸雲朵的視覺效果，包含了草莓、琴酒、檸檬、蛋白和牛奶的完美組合，呈現出濃郁的草莓和柑橘風味，同時巧妙地平衡了酒精濃度和甜度，是一款非常適合拍照和放鬆的調酒。每款「2023年度盛事香檳調酒」售價500元至600元，非常適合聚餐、約會或是在溫馨的耶誕跨年時光中享用。

T.R BAR & KITCHEN 推出適合四人共享的的聖誕分享餐，【聖誕跨年 樂享義法美味】，主餐主推最受歡迎的威靈頓牛排，層層堆疊的口感，入口軟嫩多汁，外皮鬆厚卻薄脆，另外搭配各式海陸美味及節慶限定甜點，適合多人聚餐，與親友暢所欲言，盡情大啖美食。食材因季節性而有所調整，餐點內容視當天提供為主。