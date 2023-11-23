含大麻商品流竄日本？沖繩10人誤食後不適送醫 含孕婦和青少年

繼東京、大阪街頭出現含類大麻成分的軟糖後，沖繩近幾個月來也發生10人因誤食含大麻二酚的藥品後，出現意識障礙情形而被緊急送醫，其中包含孕婦和青少年。

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吃大麻軟糖好嗨？日本最快12/2列管「HHCH類大麻成分」 台人持有、食用當心觸法

琉球新報引述南部醫療中心和兒童醫療中心說法，自8月以來，截至11月22日，已收治10位因吃到含大麻二酚（CBD）成分的藥品而出現意識障礙的患者，包含1名孕婦在內的4名沖繩縣外旅客、6名沖繩縣居民。

這些患者中還包含13歲和16歲的青少年，13歲的患者是受咖啡店店員推薦使用；16歲的患者則是購買後與朋友一同食用，引發醫界擔憂，這些含危險成分的藥物比想像中更容易取得。

許多狀況下，患者在服用含有大麻二酚（CBD）等成分的商品後，會在數小時內感到身體不適而被緊急送醫，例如意識不清、反應遲鈍等。部分患者的尿液檢測結果四氫大麻酚（THC）呈現陽性。而四氫大麻酚（THC）為大麻中的主要精神活性物質，在日本是受法令規範的有害成分。

銷售含有CBD藥品的商店宣稱並不知道其含有非法成分，只知道該產品能改善睡眠質量。但醫生提醒，在某些情況下，民眾服用後會因出現意識障礙等情形而被送往醫院救治。