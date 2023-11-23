研究：血糖控制差 恐提高罹患憂鬱症風險

台灣是亞洲地區糖尿病盛行率最高的國家，平均每10人就有1人為糖友，除了要擔心心血管、腦血管、腎臟、足部和視網膜等病變外，研究還發現，糖尿病與憂鬱症具有相關性，換言之，血糖對大腦結構和功能的影響連帶影響憂鬱症的風險。

根據2023年6月發布於《全球轉型(Global Transitions)》期刊的研究指出，大腦灰質體積的減少可能在血糖與憂鬱症之間的關係起了中介作用，有效地控制血糖水平，尤其是針對年長者，可以對大腦健康產生正面影響，並可能降低憂鬱症的罹患風險。

該研究團隊以英國生物銀行中的數據進行分析，於2006年至2010年間從英國22個評估中心所招募、超過50萬名年齡介於40至69 歲間參與者的前瞻性世代資料，經歷兩階段刪減後剩餘33,151名參與者為研究對象，並以60歲為基準分成兩組。研究團隊檢驗受訪者中大腦內的灰質體質(GMV)在糖化血色素(HbA1c)與憂鬱症間相關性的中介作用。

結果發現，升高的糖化血色素水平與減少的灰質體積和憂鬱症間存在顯著的相關性，較低的灰質體積與憂鬱症有關，在糖尿病前期的受訪者，比糖尿病患者或非糖尿病患者更加顯著；同時，60歲以上也比60歲以下的參與者更為顯著。此外，糖化血色素和憂鬱症間的關聯有部分透過減少的灰質體積來中介，比例為6.82%。

台灣老年學暨老年醫學會理事長暨台灣家庭醫學會副理事長李龍騰說明，糖尿病與憂鬱間的關聯性一直都有學者探討兩者的因果關係，以憂鬱症來說，導致的原因可能是基因遺傳、生活壓力或內在因素等，而血糖高或低也會增加罹患的風險。

不過，他也表示，患有慢性疾病如糖尿病或心血管疾病者，得憂鬱症的機率較高，兩種疾病間的因果仍需更多的探討。

李龍騰提醒，糖友在控糖上除了按時服藥外，飲食也需作調整，可減少每天攝取的熱量，例如少吃碳水化合物，多攝取蛋白質或富含纖維的蔬果等食物，並盡量維持規律生活，固定時間就寢起床，和親朋好友保持互動，更重要的是養成運動的習慣，不僅降低血糖也能紓壓帶來好心情，同時培養一兩個感興趣的嗜好，為自己找些娛樂。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，人在血糖不足時，情緒控制變弱、會易怒或焦躁，所以我們都知道餓肚子時避免商談重大事情，而這份研究結果更是提醒血糖控制的重要，特別是大腦灰質體積的影響，當糖尿病前期病變患者攝取過多碳水化合物，影響更顯著。

葉雅馨建議，糖友應盡量養成規律作息，因經常晚睡、睡不好而失眠，容易半夜肚子餓想進食，影響控糖狀況。身旁家人的陪伴很重要，除了預防性的也養成規律作息及健康飲食習慣，對疾病相關知識要更加了解，協助飲食控制時，避免含糖量太高的食物，尤其不要以粥為主食。

她呼籲，以預防角度，均應避免吃過多的碳水化合物，血糖偏高時，大腦會受影響，不只情緒、認知能力、記憶力…等，罹患憂鬱症、失智症的風險也增高。