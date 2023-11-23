小爆雷！《小丑》影帝史詩級演出台灣上映　法國人氣噗噗、金獎組合《拿破崙》必看8大亮點

金獎搭檔

奧斯卡影帝Joaquin Phoenix、英國導演Ridley Scott 繼《神鬼戰士》後，睽違23年再度攜手合作，Scott曾執導《銀翼殺手》、《普羅米修斯》等，《拿破崙》的美術指導、服裝設計及特效也都是《神鬼戰士》 時期的老戰友製作團隊。

Phoenix於2020年以《小丑》獲第92屆奧斯卡金像獎與第77屆金球獎最佳男主角獎，他提到，當初電影公司其實不想要他演《神鬼戰士》， 雷導甚至被給了最後通牒， 但是也因為他的堅持才有這麼美妙的經驗。

法國小巨人

「在我的字典裡沒有『不可能』」，電影描述具戰略天份且野心勃勃的拿破崙，從年輕砲兵軍官趁勢於法國大革命崛起後，一路坐上最高統治者法蘭西皇帝寶座，隨後四處征戰稱霸歐洲大陸， 直到滑鐵盧戰役後殞落到被流放抑鬱而終。

他一生高潮迭起，被自負、貪婪、愛情主導人生，打勝仗返國第一件事是跪下親吻土地、為了奪回情人不惜拋下戰場，在支持者眼裡，拿破崙極具領袖魅力，在對手看來他野蠻殘酷，而他的墓碑上刻著一生中最重要的三件事：法國、軍隊、約瑟芬足見其極端性格，然而較可惜的是，電影對拿破崙的戰略才華剖析較少著墨。

唯一真愛的超虐愛情

電影也探討拿破崙與唯一真愛皇后約瑟芬（Vanessa Kirby飾演）之間的複雜關係， 首度披露他私下的脆弱面及兩人之間的情書，影帝完美演出拿破崙的控制慾、缺乏安全感及喜怒無常。

震撼經典戰役大場面

拍攝還原6場經典的戰役，包含土倫圍城戰、與奧地利軍團對決的烏爾姆戰役， 萬馬奔騰的騎兵衝撞加上震耳欲聾的火炮襲擊，製作團隊在數百個足球場大的平原創造出經典的歷史戰役， 動員超過300位演員、100匹馬和11台攝影機同步拍攝， 甚至成立特訓營訓練臨演熟悉拿破崙時代的戰鬥方式， 包括如何裝填滑膛槍、行軍的步伐、陣行的變換還有肉搏戰的技術。

重返《神鬼戰士》拍攝地點

製作團隊為了重現發生在1805年的知名戰役－奧 斯特里茨戰役「三皇會戰」，在1.2平方公里的平原上挖了一 個大洞把水箱放進去，並且在上方鋪了一層冰面， 讓機械馬和演員在開拍的時候陷落下去，雷導利用各方位的8台攝 影機同步捕捉畫面，拍攝該戰役的樹林就是拍《神鬼戰士》的地點。

替Stanley Kubrick圓夢

已故電影大師被拿破崙的野心及戰役大場面的美感所吸引，曾想將其故事搬上大螢幕，但難度在於刻劃拿破崙性格和龐大動作場面，雖然差點在1960年代晚期完成改編夢想，但是終還是被迫放棄，視Kubrick為創作啟蒙的雷導替他圓夢。

法國人氣噗噗

針對拿破崙在片中講著一口流利美語，GQ法國版評為「笨拙到骨子裡，不自然又不經意地滑稽」，而片中對法國歷史及人物的描寫讓惹怒法國人，甚至有影評認為雷導一面倒向偏好英國人，也有歷史學家抨擊該片不符史實，雷導反擊，「這些都是發生在100年前的事，你那時候也在那嗎？」Phoenix直言，如果觀眾想了解相關歷史，請自己回家研究，這部電影是雷利史考特的詮釋。

比《哈利波特》分類帽還厲害

拿破崙生前所配戴過的一頂雙角帽，近日於法國拍賣會上以新台幣 6,700萬元賣出，打破2014年另一頂雙角帽新台幣6, 460萬元的紀錄。

電影預告



電影片長2個半小時，台灣將於11月24日上映。（影/YouTube）

以上劇照由索尼影業提供