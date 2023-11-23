Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

小爆雷！《小丑》影帝史詩級演出台灣上映　法國人氣噗噗、金獎組合《拿破崙》必看8大亮點

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/11/23 11:37
《拿破崙》將於11月24日台灣上映。（圖／索尼影業）

《拿破崙》將於11月24日台灣上映。（圖／索尼影業）

金獎搭檔

小爆雷！《小丑》影帝史詩級演出台灣上映　法國人氣噗噗、金獎組合《拿破崙》必看8大亮點

奧斯卡影帝Joaquin Phoenix、英國導演Ridley Scott 繼《神鬼戰士》後，睽違23年再度攜手合作，Scott曾執導《銀翼殺手》、《普羅米修斯》等，《拿破崙》的美術指導、服裝設計及特效也都是《神鬼戰士》時期的老戰友製作團隊。

Phoenix於2020年以《小丑》獲第92屆奧斯卡金像獎與第77屆金球獎最佳男主角獎，他提到，當初電影公司其實不想要他演《神鬼戰士》，雷導甚至被給了最後通牒，但是也因為他的堅持才有這麼美妙的經驗。

法國小巨人

小爆雷！《小丑》影帝史詩級演出台灣上映　法國人氣噗噗、金獎組合《拿破崙》必看8大亮點

「在我的字典裡沒有『不可能』」，電影描述具戰略天份且野心勃勃的拿破崙，從年輕砲兵軍官趁勢於法國大革命崛起後，一路坐上最高統治者法蘭西皇帝寶座，隨後四處征戰稱霸歐洲大陸，直到滑鐵盧戰役後殞落到被流放抑鬱而終。

他一生高潮迭起，被自負、貪婪、愛情主導人生，打勝仗返國第一件事是跪下親吻土地、為了奪回情人不惜拋下戰場，在支持者眼裡，拿破崙極具領袖魅力，在對手看來他野蠻殘酷，而他的墓碑上刻著一生中最重要的三件事：法國、軍隊、約瑟芬足見其極端性格，然而較可惜的是，電影對拿破崙的戰略才華剖析較少著墨。

唯一真愛的超虐愛情

小爆雷！《小丑》影帝史詩級演出台灣上映　法國人氣噗噗、金獎組合《拿破崙》必看8大亮點

電影也探討拿破崙與唯一真愛皇后約瑟芬（Vanessa Kirby飾演）之間的複雜關係，首度披露他私下的脆弱面及兩人之間的情書，影帝完美演出拿破崙的控制慾、缺乏安全感及喜怒無常。

震撼經典戰役大場面

小爆雷！《小丑》影帝史詩級演出台灣上映　法國人氣噗噗、金獎組合《拿破崙》必看8大亮點

拍攝還原6場經典的戰役，包含土倫圍城戰、與奧地利軍團對決的烏爾姆戰役，萬馬奔騰的騎兵衝撞加上震耳欲聾的火炮襲擊，製作團隊在數百個足球場大的平原創造出經典的歷史戰役，動員超過300位演員、100匹馬和11台攝影機同步拍攝，甚至成立特訓營訓練臨演熟悉拿破崙時代的戰鬥方式，包括如何裝填滑膛槍、行軍的步伐、陣行的變換還有肉搏戰的技術。

重返《神鬼戰士》拍攝地點

小爆雷！《小丑》影帝史詩級演出台灣上映　法國人氣噗噗、金獎組合《拿破崙》必看8大亮點

製作團隊為了重現發生在1805年的知名戰役－奧斯特里茨戰役「三皇會戰」，在1.2平方公里的平原上挖了一個大洞把水箱放進去，並且在上方鋪了一層冰面，讓機械馬和演員在開拍的時候陷落下去，雷導利用各方位的8台攝影機同步捕捉畫面，拍攝該戰役的樹林就是拍《神鬼戰士》的地點。

替Stanley Kubrick圓夢

小爆雷！《小丑》影帝史詩級演出台灣上映　法國人氣噗噗、金獎組合《拿破崙》必看8大亮點

已故電影大師被拿破崙的野心及戰役大場面的美感所吸引，曾想將其故事搬上大螢幕，但難度在於刻劃拿破崙性格和龐大動作場面，雖然差點在1960年代晚期完成改編夢想，但是終還是被迫放棄，視Kubrick為創作啟蒙的雷導替他圓夢。

法國人氣噗噗

小爆雷！《小丑》影帝史詩級演出台灣上映　法國人氣噗噗、金獎組合《拿破崙》必看8大亮點

針對拿破崙在片中講著一口流利美語，GQ法國版評為「笨拙到骨子裡，不自然又不經意地滑稽」，而片中對法國歷史及人物的描寫讓惹怒法國人，甚至有影評認為雷導一面倒向偏好英國人，也有歷史學家抨擊該片不符史實，雷導反擊，「這些都是發生在100年前的事，你那時候也在那嗎？」Phoenix直言，如果觀眾想了解相關歷史，請自己回家研究，這部電影是雷利史考特的詮釋。

比《哈利波特》分類帽還厲害

小爆雷！《小丑》影帝史詩級演出台灣上映　法國人氣噗噗、金獎組合《拿破崙》必看8大亮點

拿破崙生前所配戴過的一頂雙角帽，近日於法國拍賣會上以新台幣6,700萬元賣出，打破2014年另一頂雙角帽新台幣6,460萬元的紀錄。

電影預告


電影片長2個半小時，台灣將於11月24日上映。（影/YouTube）

以上劇照由索尼影業提供
法蘭西皇帝
滑鐵盧戰役
神鬼戰士
電影
拿破崙
娛樂
索尼影業
歷史劇
傳記
金獎
小丑
Joaquin Phoenix
Ridley Scott
奧斯卡影帝

相關新聞

娛樂性大麻會成癮 精神科醫:恐導致憂鬱、躁鬱、思覺失調症等
娛樂性大麻會成癮 精神科醫:恐導致憂鬱、躁鬱、思覺失調症等
2023/11/22 09:49
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
2023/11/21 12:12
穿著Prada的惡魔來台灣！安娜溫圖首度來台走紅毯　關繼威、陳冠希摘GQ年度風格大賞大獎
穿著Prada的惡魔來台灣！安娜溫圖首度來台走紅毯　關繼威、陳冠希摘GQ年度風格大賞大獎
2023/11/15 15:52
漫威首支女力天團發威！《驚奇隊長2》稱霸台灣票房冠軍　最新幕後花絮朴敘俊首發聲
漫威首支女力天團發威！《驚奇隊長2》稱霸台灣票房冠軍　最新幕後花絮朴敘俊首發聲
2023/11/14 14:27
《辣媽辣妹》20年後續集有望？潔美李寇蒂斯合體琳賽蘿涵影迷好嗨　
《辣媽辣妹》20年後續集有望？潔美李寇蒂斯合體琳賽蘿涵影迷好嗨　
2023/11/13 12:30

更新時間 : 2023-11-23 16:20 GMT+08:00

最受歡迎

〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成
〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查
臭蟲現蹤台北萬華？旅客控訴商旅否認　觀傳局：將會同相關單位稽查
民眾黨專家談民調：純市話簡訊有瑕疵、僅供新聞稿無數據 轟國民黨心機重、結果導入荒謬
民眾黨專家談民調：純市話簡訊有瑕疵、僅供新聞稿無數據 轟國民黨心機重、結果導入荒謬
吃大麻軟糖好嗨？日本最快12/2列管「HHCH類大麻成分」 台人持有、食用當心觸法
吃大麻軟糖好嗨？日本最快12/2列管「HHCH類大麻成分」 台人持有、食用當心觸法
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
大咖降落台灣！南韓歌手DPR IAN秀冰塊肌宣告巡演　男神陳冠希、關繼威走紅毯帥度爆表
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
日本高人氣舞團台北街頭嗨跳《保庇》　千萬網友全看傻影片破千萬點閱
日本高人氣舞團台北街頭嗨跳《保庇》　千萬網友全看傻影片破千萬點閱
傳曾因俄烏戰爭立場遭俄官方「訓斥」? 台灣駐俄羅斯代表耿中庸調任回國 羅靜如接任
傳曾因俄烏戰爭立場遭俄官方「訓斥」? 台灣駐俄羅斯代表耿中庸調任回國 羅靜如接任