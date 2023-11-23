【台灣大選倒數50天•藍白合最新發展】柯文哲今赴郭台銘家促3方會面 侯：隨時在馬辦等候

距離2024總統大選倒數50天，登記截止日期只剩兩天，藍白究竟是否整合成功? 各界密切關注!

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今天(23日) 表示，侯友宜收到民眾黨主席柯文哲的簡訊，柯文哲提議，希望雙方今天見個面。侯友宜回應，可以在前總統馬英九辦公室會面，今天會隨時在馬英九辦公室等候。

柯辦發言人戴于文表示，民眾黨總統參選人柯文哲、柯辦主任周榆修、柯辦發言人陳智菡、競選總幹事黃珊珊今天上午前往鴻海創辦人郭台銘家，與郭台銘會面。

中央社引述戴于文說，從整合談判到現在，都保持最大善意與誠意，今天與郭台銘、侯友宜特別聯繫；由於時間非常趕，明天(24日) 就是登記參選期限，希望今天三方可針對政黨輪替目標找出最可能方案，但很可惜侯友宜上午另有行程，因時間不等人，柯文哲與郭台銘上午會先見面。

鴻海創辦人郭台銘昨(22日) 在臉書公布與柯文哲、侯友宜這2天聯絡內容。其中，柯文哲同意3人昨天見面，推動藍白郭力量整合，郭台銘也贊同。但柯辦昨晚回應目前沒有特別安排會面，侯友宜在台南受訪時也說，還沒有收到通知，靜候未來有公開團結機會(三人21日與22日聯繫時完整對話內容如下)。

其中最耐人尋味的兩段對話是，11月21日22:37郭台銘打電話給侯友宜，

侯尊稱郭台銘為「大哥」、是侯柯兩人的「老大」，侯甚至強調郭台銘是「最有能力做整合的桶箍」，希望由郭台銘見證主持，促成「藍白郭」3方合作。

22日8:18，柯文哲傳訊息給郭台銘提到，

「我和侯兩個拜託你不要登記了，你當公親」。

(完整對話內容, 取自郭台銘臉書)

由於中選會受理總統、副總統候選人登記時限到24日，各界都在關注藍白合進度。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞今天上午透過聲明表示，侯友宜收到柯文哲的簡訊，柯文哲提議，希望雙方今天見個面。侯友宜回應，可以在馬英九辦公室會面，今天會隨時在馬英九辦公室等候。

對於侯友宜希望在馬辦碰面，戴于文表示，3個候選人碰面最直接，建議找個第三方公開地點會，不必再將馬辦角色拉進來，找個飯店或會議室會比較適當。