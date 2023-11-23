中國肺炎病例遽增 急診看病得等24小時 世衛WHO要求提供進一步訊息

數月來中國爆發大規模肺炎感染，造成許多學校和家庭群聚，各地醫院爆滿，世界衛生組織於本週三（11/22）要求中國當局提供呼吸道感染和兒童肺炎病例的相關訊息。

世衛在聲明中表示，中國當局於11月13日的新聞發布會上，談及近來的呼吸道疾病數上升情況，將原因歸咎於取消新冠肺炎管制後，導致各種病原體迅速傳播，例如流感、肺炎枝原體（一種可導致黴漿菌性肺炎的枝原體細菌）、呼吸道融合病毒和新冠病毒等；當局強調會加強社區環境中的疾病監測，並加強衛生管理系統。

11月21日，媒體和新發疾病監測計畫網站（ProMED）報告了中國北方未確診的兒童群聚肺炎案例。不過，目前尚不清楚這是否與中國官員此前報告的呼吸道感染病例數增加有關，或者為單一事件。

11月22日，世衛組織已透過《國際衛生條例》機制，要求中國提供更多的流行病學、臨床資料以及兒童群聚事件的實驗室化驗結果。世衛組織還要求取得有關已知病原體的最近流行趨勢的進一步訊息，包括流感、新冠肺炎、呼吸道合胞病毒和肺炎枝原體，並要求得到有關醫療系統當前負荷的相關情況。

世衛表示，已透過現有在中國的技術合作夥伴與網絡，聯絡當地臨床醫學專家與科學家。

自10月中旬以來，中國北方地區流感樣病例較前三年同期增加。據知，中國已建立系統以蒐集各省份的的流行病學趨勢，如流感、呼吸道融合病毒和新冠肺炎等，並匯報給全球流感監測和回應系統等平台。

世衛表示，在獲得進一步資訊之前，建議中國民眾採取措相關衛生措施以降低感染呼吸道疾病的風險，包含接種疫苗、與生病的人保持距離、生病待在家裡、必要時接受檢測和就醫，並做好勤洗手、戴口罩、確保室內通風良好等。

長期關注中國時事的社群平台「X」用戶「李老師不是你老師」於21、22日的發文指出，北京天津疑似爆發了大規模的肺炎枝原體感染，據圖片顯示，北京各大兒科醫院病患暴增，急診叫號已經排到兩千多號，需要排隊24小時以上。

此外，天津高校亦有大批學生請假。醫院量能負荷量過大，天津的兒童醫院平均日接診量1.3萬人。