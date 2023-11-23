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美股感恩節前收紅　法人：台股漲多回檔、基本面架構未變

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/23 09:44
圖為美國紐約時報廣場的那斯達克交易中心。(中央社112年10月26日照片)

圖為美國紐約時報廣場的那斯達克交易中心。(中央社112年10月26日照片)

美股主要指數22日收紅，台股今(23日 ) 早盤下跌約20點後翻紅，17300點失而復得。

9時7分止，加權指數為17340.37點，上漲30.11點，成交值新台幣300.76億元。
台積電早盤下跌3元至574元，大立光上揚60元至2295元，鴻海在平盤102元上游走。

美股主要指數在感恩節假期前收高，中央社23日引述法人認為，台股先前只是漲多回檔，但不論美國聯準會（Fed）政策，台股基本面及盤勢架構並未改變。

道瓊工業指數22日上漲184.74點或0.53%，收35273.03點：標準普爾指數上揚18.43點或0.41%，收4556.62點；那斯達克指數揚升65.88點或0.46%，收14265.86點；費城半導體指數上漲12.16點或0.33%，收3744.96點。

台股22日終場收在17310.26點，下跌106.44點，成交值新台幣2837.01億元，加計盤後交易約2885.32億元。

報導引述國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，資金回流加上基本面帶動台股短線上漲約1400點，美國聯準會（Fed）公布利率會議紀錄其實並沒有更鷹派言論，所以台股22日下跌只因漲多回檔。

蔡明翰指出，輝達（Nvidia）財報優於預期，股價下跌主因輸中晶片量降低的疑慮，但輝達趁拜習會剛落幕釋出晶片議題，應是期盼最終能讓降規晶片輸中。因此，台股22日人工智慧（AI）概念股表現不佳，也僅是短期現象。

力麗總經理陳漢卿22日在法人說明會表示，紡織上游景氣仍有波動，後續觀察歐美感恩節、耶誕節銷售旺季狀況，以及中國經濟動能，若相關因素朝正向發展，期待明年第2季營運回溫。

電源供應器廠飛宏旗下馳諾瓦進入高成長期，今年前3季營收達34.18億元，占飛宏營收比重已達36.3%，成為集團的金雞母。馳諾瓦董事長林飛宏表示，保守預估明年仍可望成長50%。

強固型工業電腦廠神基投控22日依證交所要求公布10月自結損益，稅後淨利約3.48億元、年增45.4%，每股盈餘0.57元。
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更新時間 : 2023-11-23 11:25 GMT+08:00

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